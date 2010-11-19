T24 LogoT24 Logo
Dünya

HRİSTOFYAS'IN ÜÇLÜ GÖRÜŞME MEMNUNİYETİ LEFKOŞA (A.A)

19 Kasım 2010 16:02

-HRİSTOFYAS'IN ÜÇLÜ GÖRÜŞME MEMNUNİYETİ LEFKOŞA (A.A) - 19.11.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile yaptığı üçlü görüşmenin sonuçlarından ve Ban'ın açıklamasından memnun olduğunu söyledi. Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas, "New York'a bir çok tahminle geldiğini, ancak New York'tan çok memnun ayrıldığını'' kaydetti. Tahminlerden hiçbirinin çıkmadığını, ne zaman takvimi ne herhangi bir tehdit ne de Genel Sekreter'den bir baskının söz konusu olduğunu ifade eden Hristofyas, Ban'ın açıklamasının net olduğunu belirtti. Hristofyas, Kıbrıs sorununun çözümünü istediklerini ifade ederek, ''çıkmazın kırılması için mümkün olan her şeyi yapacağını'' ileri sürdü. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofyas, ''sürecin Kıbrıs sahipli olmasının yeniden teyit edilmesinden'' dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24