-HRİSTOFYAS'IN ÜÇLÜ GÖRÜŞME MEMNUNİYETİ LEFKOŞA (A.A) - 19.11.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile yaptığı üçlü görüşmenin sonuçlarından ve Ban'ın açıklamasından memnun olduğunu söyledi. Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas, "New York'a bir çok tahminle geldiğini, ancak New York'tan çok memnun ayrıldığını'' kaydetti. Tahminlerden hiçbirinin çıkmadığını, ne zaman takvimi ne herhangi bir tehdit ne de Genel Sekreter'den bir baskının söz konusu olduğunu ifade eden Hristofyas, Ban'ın açıklamasının net olduğunu belirtti. Hristofyas, Kıbrıs sorununun çözümünü istediklerini ifade ederek, ''çıkmazın kırılması için mümkün olan her şeyi yapacağını'' ileri sürdü. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofyas, ''sürecin Kıbrıs sahipli olmasının yeniden teyit edilmesinden'' dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.