-HRİSTOFYAS'IN İSTİFASI İSTENİYOR LEFKOŞA (A.A) - 15.07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Zigi'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde 11 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ve Vasiliko'daki elektrik santralinin yangın sonucu devre dışı kalmasının ardından yaşanılanlar, Kıbrıs Rum kesiminde siyasi gerginliğe dönüşüyor. Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, patlamadan üç gün sonra dün halka hitaben yaptı, itidal ve soğukkanlı olma çağrısında bulunduğu konuşması siyasileri ve halkı tatmin etmedi. Hristofyas'ın konuşmasında özür dilememesi halkın tepkisinin artmasına neden oldu. Özür dilememesini siyasiler de eleştirdi. Hem siyasiler hem de halk, Hristofyas'ın istifasını istiyor. Koalisyon ortağı Demokratik Parti içinde de (DİKO) ''hükümetten ayrılma'' tartışılıyor. Rum yönetimi Sözcü Stefanos Stefanu, yaptığı açıklamada, aleyhinde cezai sorumluluk ortaya çıkması halinde Hristofyas'ın istifasının ihtimal dışı olmadığını açıkladı. Rum gazeteleri, Hristofyas'ın, dünkü konuşmasında, mağdur ailelerden ve halktan özür dilemekten ısrarla kaçındığını, sadece şahsı ve hükümeti adına üzüntü ve taziye belirtmekle yetindiğini kaydetti. Alithia gazetesi, şu yorumu yaptı: ''Herkes Başkan'dan, payına düşen sorumluluğu üstleneceğini söylemesini veya pek çok sorudan en azından birkaçına cevap vermesini beklerken o halkın adalet istemiyle başkanlık önünde yaptığı protesto eylemlerini aşırı sağ unsurlar, darbe ve EOKA-B ile bağdaştırdı. Bu gerek kendisinin gerek partisi AKEL'in argüman bulamayınca genellikle başvurduğu bir yöntemdir.'' Ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) lideri Nikos Anastasiadis, Hristofyas'ın konuşmasını eleştirerek, ''Başkan Hristofyas beyanatı ile kendini sorumluluklarından soyutladığını gösterdi'' dedi. Anastasiadis, Hristofyas'ı özür dileyebilecek kadar cesur olmamakla suçladı. Glafkos Klerides hükümeti döneminde Savunma Bakanlığı yapan DİSİ eski milletvekili Sokratis Hasikos da Hristofyas'ı ''Güney Kıbrıs'a ve halkına en son ve en büyük hizmeti yapıp istifa etmeye'' çağırdı. Koalisyon ortağı DİKO'nun Başkanı Marios Karoyan da ''Başkan'ın beyanatının içeriği halkın beklentilerine cevap vermekten uzaktı. Trajedi konusunda şahsı ve hükümeti adına halktan en azından özür dilemeliydi'' dedi. Sosyalist EDEK partisi ve Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru da Hristofyas'ın özür dilememesini eleştirdi.