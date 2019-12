-Hristofyas'ı aklı selime davet LEFKOŞA (A.A) - 20.09.2011 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)Başbakanı İrsen Küçük, Kıbrıs Rum Lideri Hristofyas'ı aklı selime davet ettiklerini bildirdi. Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının, adada her iki halkın eşit haklarına saygıya dayalı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki arayışını samimiyetle sürdürürken, muhataplarının süreci olumsuzluğa sürükleyen girişimlerinin her geçen gün hız kazandığının gözlemlendiğini belirtti. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: ''Her fırsatta ve her platformda Kıbrıs Türk tarafını eşit kabul etmediğini vurgulayan Kıbrıs Rum lideri (Dimitris) Hristofyas, bu samimiyetsiz örneğini New York'a giderken uğradığı İngiltere'deki temaslarında da tekrarlamıştır. Hrisofyas bilmelidir ki Güneyi temsil eden hükümeti ne kadar meşru ise KKTC de o kadar meşrudur ve Kıbrıs Türk halkı da Kıbrıs'ın anayasal ortağıdır. Adadaki her iki halkın haklarını dikkate alan bir çözüm arayışının samimiyetle ve içtenlikle sürdürüldüğü bir ortamda bu olumlu sürece olumsuz katkı yapacak her türlü girişim ve çalışmalar sürecin seyrini değiştirmektedir. Bu durumda da böylesi bir krizin yaratıcısı olarak Kıbrıs Rum tarafının tutumu sorgulanmalıdır. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini görmezden gelerek, adaya sahip çıkma ve sahiplenme arzusunun dışa vurumu olan bu son örnek, Birleşmiş Milletler'ce kabul edilen ilkeler çerçevesindeki çözüm arayışını da sabote etmektedir. KKTC hükümeti olarak Sayın Hristofyas'ı adada kalıcı ve adil bir çözüm bulunması yönündeki arayışları bertaraf edecek düşünce ve niyetlerden vazgeçmeye ve aklı selime davet ederiz. Şu da bilinmelidir ki Kıbrıs Türk tarafı olarak bizler hak ve menfaatlerimizi korumak adına her türlü girişim ve direnci göstermekte kesin kararlıyız.''