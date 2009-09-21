Hristofyas'a destek yüzde 50'nin altında

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Politis gazetesinin yaptırdığı bir anket, Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas’ın, Kıbrıs sorunuyla ilgili icraatlarına geçen yıl verilen yüzde 75 oranındaki desteğin, bu yıl yüzde 45’lere düştüğünü ortaya koydu.



Gazete, anketin, Hristofyas’ın, ülkenin iç yönetimindeki icraatlarına, Rum halkı tarafından 2008 yılının Ekim ayında verilen yüzde 68 oranındaki desteğin, bu yıl yüzde 44’e indiğini kaydetti.



Geçen yılın Ekim ayında, “Kıbrıs sorununun olası çözümünün, Rum ekonomisini nasıl etkileyeceği” konusunda, halkın yüzde 57’sinin, olası bir çözümün, ekonomiyi daha iyiye götüreceğini düşündüğünü yazan gazete, bu oranın şimdi ise yüzde 37’ye düştüğünü belirtti.

