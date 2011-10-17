T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hristofyas'a destek vermediler LEFKOŞA (A.A)

17 Ekim 2011 20:29

-Hristofyas'a destek vermediler LEFKOŞA (A.A) - 17.10.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde, iktidardaki komünist AKEL partisinin, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a destek verilmesi amacıyla 24 Ekim'de düzenleyeceği konsere davet edilen Yunan sanatçıların konsere katılmama kararı aldığı belirtildi. Rum Alithia gazetesinin haberine göre, Eleni Çaligopulu, Melina Kana, Evridikis ve Dimitris Makris gibi tanınmış sanatçılar, AKEL'in Hristofyas'a, 11 Temmuz'da askeri deniz üssünde meydana gelen ve 13 kişinin öldüğü patlamanın ardından destek verilmesi adına düzenlenecek konsere katılma teklifini reddetti. Gazete, Zigi'de (Mari) facianın ardından Güney Kıbrıs'taki vatandaşların büyük bir kesiminin Hristofyas'ın istifasını istedikleri yönünde bilgi alan sanatçıların, Hristofyas'a destek konserini boykot ettiklerini duyurdu. Sanatçıların, Güney Kıbrıs'taki siyasi hayatla ilgili çatışmalarda yer almak istemediklerini ve ''Kıbrıs'ı bölmek yerine, birleştirecek etkinliklere katılmak istediklerini'' açıkladıkları belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24