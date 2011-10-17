-Hristofyas'a destek vermediler LEFKOŞA (A.A) - 17.10.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde, iktidardaki komünist AKEL partisinin, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a destek verilmesi amacıyla 24 Ekim'de düzenleyeceği konsere davet edilen Yunan sanatçıların konsere katılmama kararı aldığı belirtildi. Rum Alithia gazetesinin haberine göre, Eleni Çaligopulu, Melina Kana, Evridikis ve Dimitris Makris gibi tanınmış sanatçılar, AKEL'in Hristofyas'a, 11 Temmuz'da askeri deniz üssünde meydana gelen ve 13 kişinin öldüğü patlamanın ardından destek verilmesi adına düzenlenecek konsere katılma teklifini reddetti. Gazete, Zigi'de (Mari) facianın ardından Güney Kıbrıs'taki vatandaşların büyük bir kesiminin Hristofyas'ın istifasını istedikleri yönünde bilgi alan sanatçıların, Hristofyas'a destek konserini boykot ettiklerini duyurdu. Sanatçıların, Güney Kıbrıs'taki siyasi hayatla ilgili çatışmalarda yer almak istemediklerini ve ''Kıbrıs'ı bölmek yerine, birleştirecek etkinliklere katılmak istediklerini'' açıkladıkları belirtildi.