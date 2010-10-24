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Dünya

HRİSTOFYAS ÜÇLÜ GÖRÜŞME TARİHİNİ VERDİ LEFKOŞA (A.A)

24 Ekim 2010 16:43

-HRİSTOFYAS ÜÇLÜ GÖRÜŞME TARİHİNİ VERDİ LEFKOŞA (A.A) - 24.10.2010 - Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile ''üçlü görüşme için en uygun tarihin 15-17 Kasım'' olduğunu söyledi. Hristofyas, Rum kesiminde yayın yapan Astra radyosuna yaptığı açıklamada, Ban'ın üçlü görüşme yapılması önerisini reddetmediğini, görüşme için en uygun tarih olarak 15-17 Kasım zaman aralığı önerisinde bulunduğunu ileri sürdü. Rum lider Hristofyas, Ban'ın kendisini telefonla arayarak New York'ta üçlü görüşme önerisinde bulunduğunu, kendisinin ise bu öneriyi reddetmek bir yana, memnuniyetle kabul edeceğini Ban'a ifade ettiğini savundu. Ban'ın kendisine, kasım ayının ilk haftasından sonra New York'a gidip gidemeyeceğini sorduğunu, kendisinin de Genel Sekretere programına bakıp haber vereceğini söylediğini belirten Hristofyas, cuma günü akşam üzeri BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi aracılığıyla, ''15-17 Kasım'' tarihlerinde New York'ta bulunabileceğini ilettiğini kaydetti. Hristofyas, BM Genel Sekreteri olarak Ban'ın nasıl bir programı varsa, ''bir devletin seçilmiş başkanının da kendi programı bulunduğunu'' belirterek, bu nedenle Suriye Devlet Başkanı'nın Güney Kıbrıs ziyareti ve kendisinin 11 Kasıma kadar sürecek Slovakya ziyaretini iptal edemeyeceğini söyledi. -BAN 2011 YILINDA LİDERLERİN 55 KEZ GÖRÜŞMESİNİ ÖNGÖRÜYOR- Ban'ın, BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağı Kıbrıs raporuna ilişkin haberlere yer veren Rum basını, Ban'ın raporunun ''Kıbrıs'taki iyi niyet misyonunun ekonomik boyutuna ilişkin kısmında, Eroğlu ve Hristofyas'ın, 2011 yılında 55 görüşme yapmalarının öngörüldüğünü yazdı. Raporun Kıbrıs sorununa ilişkin kısmında, ''BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer'in çalışmalarının kolaylaştırılması'' amacıyla 3 milyon 536 bin 600 ABD Doları ödenek öngörüldüğü kaydedildi. Bu arada, Kıbrıs'ta liderler, mayıs ayından bu yana 14 görüşme yaptı. Liderler son görüşmeyi 18 Ekim pazartesi günü yaptı. 15 Kasım ise KKTC'nin kuruluş yıldönümü.

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