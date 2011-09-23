-Hristofyas Türkiye'yi şikayet etti LEFKOŞA (A.A) - 22.09.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'yi şikayet etti. Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas, Türkiye'nin ''tehditlerini'' ve KKTC ile Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzalanmasını kınadı. Hristofyas, petrol-doğalgaz çıkarma çalışmalarının yapıldığı sözde ''Münhasır Ekonomik Bölge''deki Türk Deniz Kuvvetleri'nin hareketlerinin ''kışkırtma'' olduğunu savundu. Rum lider, ''Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin, müzakerelerde Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayacak yapıcı tutumun şekillenmesine odaklanmak yerine, gerilim ve yeni yasadışı oldubittiler yaratmaya çalıştığını'' iddia etti.