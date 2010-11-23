-HRİSTOFYAS: TÜRKİYE'NİN AB YOLU KIBRIS'TAN GEÇİYOR ATİNA (A.A) - 23.11.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Yunanistan parlamentosunda konuşma yaparak, Kıbrıs meselesi ve Türk tarafının tutumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Hristofyas, ''Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 50. yıldönümü'' nedeniyle parlamentoda yaptığı konuşmada, AB üyesi ülkelerden, AB-Türkiye ilişkileri konusunda Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan ile dayanışma içinde olmalarını talep etti. Hristofyas konuşmasında, ''Türkiye'nin AB yolunun Kıbrıs'tan geçtiği'' ifadesini kullandı. ''Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye'de irade eksikliği'' olduğunu iddia eden Rum lider, çözüm için ''Türkiye ve KKTC'nin çabalara karşılık veriyor olmalarının önkoşul teşkil ettiğini, ancak bugüne kadar ne yazık ki bunun görülmediğini'' savundu. Hristofyas, AB üyesi ülkelere, ''Türk tarafının mantıksız tezlerini destekleyecekleri ve Rum tarafına baskı girişiminde bulunacaklarına, Türk tarafının izlediği politikayı değiştirmesi için baskı yapmaları'' çağrısında da bulundu. Kıbrıs Rum yönetiminin geçen yaz müzakerelere yeni bir dinamizm katılması amacıyla 3 öneri sunduğunu söyleyen Hristofyas, KKTC lideri Derviş Eroğlu'nun ''uzlaşmaz tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenme tehlikesi ile karşı karşıya kalındığını'' iddia etti. New York'ta 18 Kasımda yapılan görüşmelere de değinen Rum lider, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, diyaloğun yoğunlaştırılması ve Cenevre'de ocak ayı sonunda yeni bir görüşme yapılması çağrısında bulunduğunu, Rum tarafının olumlu sonuçlar için azimle çalışacağını söyledi. Atina ile Rum kesimi arasında mükemmel bir senkronizasyon ve diyalog olduğunu belirten Hristofyas, milli hedefin başarılması için birlikteliğin önemine dikkat çekti. Rum lider konuşmasında ayrıca uzlaşma konusunda, ''Uzlaşma Kıbrıslı Türk yurttaşlar ile olur, işgal güçleri ile değil'' ifadesini kullandı.