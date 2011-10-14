-Hristofyas: ''Türk tarafıyla meclis konusunda anlaşmaya çok yakınız'' LEFKOŞA (A.A) - 14.10.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri kapsamsında KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, ''Kıbrıs Türk tarafıyla anlaştık demeyeyim ama meclis konusunda anlaşmaya çok yakınız'' dedi. Rum radyosunun haberine göre, Hrristofyas, Eroğlu ile görüşmesinin ardından başkanlık sarayına dönüşünde yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'in görüşmeyle ilgili açıklamasının ''kendisini yansıttığını'' belirtti. Hristofyas, ''Kıbrıs Türk tarafıyla anlaştık demeyeyim ama meclis konusunda anlaşmaya çok yakınız'' diye konuştu. ''Yönetim'' başlığı konusunda hala bir takım ciddi konuların bulunduğunu ifade eden Hristofyas, bu başlıkta daha önceden üzerinde anlaşmaya varılmış tezde ısrar ettiklerini kaydetti, ancak detaya girmedi. Downer, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' konusunda ilerleme sağlandığını söylemişti.