Hristofyas: Türk takımına saldıranlar beyinsiz holiganlar

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"İnsanlık dışı bir olay"

Rauf Denktaş: Utanmasınlar söylesinler

Hristofyas, "Oynadık, yendik, bunun üstüne onları dövmeye gittik... Mazoşist olduğumuza inanmak istemiyorum” ifadesini kullandı.Kıbrıslı Rum lider, bu saldırının "ciddi sorunlara" neden olacağını ve "Türk propogandasına" katkı sağladığını sözlerine ekledi.Rum radyosunun haberine göre, Rum askerlerinin yeni yılını kutlamak için Kliru’daki askeri karargahı ziyaret eden Hristofyas, Rum hükümetinin bütün gece süren çabaları sonucu, Türk basketbol takımının Kuzey Kıbrıs'a geçmesinin önlendiğini söyledi. Askeri birliği ziyareti sırasında dün geceki olayları yorumlayan Hristofyas, “Bir başkanın hayatı işte böyledir. Yılbaşı kutlamalarına sevinmeye bile müsaade etmiyorlar” dedi.Hristofyas, “Dün akşamki olanlara bakınca, kendi insanlarımızın faaliyetlerinin ne biçimde ele alınacağı hususunda sürekli düşünmeniz ve eyleme geçmeniz gerekir” diye konuştu.Türkiye'nin takımlarını Güney Kıbrıs'a göndermesini, “Kıbrıs cumhuriyetinin dolaylı tanınması” olarak niteleyen Hristofyas, “bu konuda dikkatli olunması ve gerek Türkiye gerekse dünyaya malzeme verilmemesi gerektiğini” söyledi.KKTC Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, dün gece Kıbrıs Rum kesiminde oynan Apoel-Pınar Karşıyaka basketbol maçının ardından Türk oyunculara saldırılmasını “insanlık dışı bir olay” olarak niteleyerek, olayları Kıbrıs Türk halkı adına şiddetle protesto etti ve kınadı.Hasan Bozer, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Karşıyakalı basketbolculara karşı yapılan çirkin saldırıların, “değişmeyen Rum mantalitesinin, değişmeyen Rum fanatizminin ve ırkçı bakış açısının hangi boyutlarda olduğunun en açık göstergesi” olduğuna vurgu yaparak, bunun bir kez daha dünya kamuoyu önünde yaşandığına işaret etti.“Kıbrıs konusunda yoğun müzakere süreci yaşanırken, tarafların çözüm arayışında karşılıklı güven ilkesine en çok ihtiyaç duydukları bir dönemde, spor etkinliği gibi son derece insani bir aktivitenin bu çağda böylesi çirkin bir saldırı ile gölgelenmesinin, müzakere sürecine de gölge düşüreceğini” ifade eden Bozer, bu saldırının, Rum kesiminin bu süreçteki samimiyetinin ve ciddiyetinin de sorgulanmasına neden olacağını belirtti.KKTC Başbakanı İrsen Küçük de maçın ardından çıkan olayları büyük bir üzüntü ile takip ettiğini belirterek, maçın sonunda Apoel taraftarlarının çıkardığı olayların, Rum tarafında son dönemlerde artan ırkçı saldırıların yeni bir tezahürü olduğunu söyledi.Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınayarak, böylesine uluslararası bir turnuvada dahi Rum fanatizminin kontrol altına alınamamasının oldukça düşündürücü olduğunu ifade etti ve Türk sporcuların maruz kaldıkları saldırıların, Kıbrıs Rum halkının Türk halkına karşı taşıdığı olumsuz duyguların bir yansıması olarak değerlendirildiğini belirtti.KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Pınar Karşıyaka'lı basketbolcuların saldırıya uğramasıyla ilgili olarak, “(Rum fanatikler yaptı) diyorlar. Utanmasınlar, (Rumlar yaptı) desinler” dedi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Rauf Denktaş, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle KKTC Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ni ziyaretinde, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen, 21 Aralık 1963'te Rumların başlattığı saldırıları da “Rum fanatiklerinin yaptığının” söylendiğine işaret ederek, dün geceki basket maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da “Rum fanatikler yaptı” dendiğini kaydetti.Denktaş,”(Rum fanatikler yaptı) diyorlar. Utanmasınlar, (Rumlar yaptı) desinler. 1963'teki saldırıları da (Rum fanatikler yaptı) demişlerdi” diye konuştu.Rum tarafında “ELAM” isminde bir örgütte toplanan ırkçı Rumların şimdi partileşme kararı aldıklarına işaret eden Rauf Denktaş, “Bu parti kilisenin emrinde olacakmış. EOKA da böyle başlamıştı” dedi.Rumların tek amaçlarının Türkiye'yi adadan çıkarıp garantörlüğü ortadan kaldırmak olduğunu, bundan hiçbir zaman vazgeçmediklerini vurgulayan Denktaş, şöyle devam etti:“Türkiye adadan çıksın ve garantörlük hakkı ortadan kalksın, siz görürsünüz o zaman başınıza gelecekleri... Bu kadar hafıza yoksunluğu olamaz. Hristofyas 'mücadelemde EOKA'dan ilham alırım' diyor. Tek amacı Türk askerini adadan çıkarıp garantörlüğü ortadan kaldırmaktır. Bizde hala daha bu mesajı alamayanlar var.”“Tüm Kıbrıs Avrupa Birliği (AB) üyesi oldu” denildiğini, Kuzey Kıbrıs'ın AB üyesi olmadığını, AB'ye girilirken Kıbrıs Türk halkına soran da olmadığını kaydeden Denktaş, “Türkiye girmeden AB’ye girilemeyeceğini, 1960 anlaşmalarının da bunu emrettiğini” kaydetti.Denktaş, “İnsan olan herkes devletine sahip çıkar. Başka şekilde bu adada yaşam hakkımız olamayacağınız bilmemiz gerekir” dedi.