Hristofyas, Talat'ı Denktaş'a benzetti

* Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa çözüm bulmayı amaçlayan doğrudan müzakerelerin ilk aylarında "beklentilerinin karşılanmadığını" söyledi



* Hristofyas, Kıbrıs'ta iki halk bulunduğu yönündeki açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Talat'ın izlediği taktiğin kendisine KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı hatırlattığını belirtti



Hristofyas, partisi AKEL ile KKTC'de iktidarın büyük ortağı olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından Derinya'da dün gece düzenlenen etkinliğe katıldı. Toplantıda CTP Genel Başkanı ve KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer de bulundu.



Rum basınına göre Hristofyas, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Tüm sürecin hala ilk başlarında olmasına ve sonuç çıkarmak için daha zamanın erken olmasına rağmen, müzakerelerin seyrinden memnun olduğumuzu söyleyemeyiz" dedi.



Yapılan anketlere göre, "Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk geniş bir kitlenin Kıbrıs sorununun çözümleneceği konusunda iyimser olmadığını" belirten Hristofyas, "bunun olumsuz bir gelişme olduğunu" kaydetti.



"Yabancı askerlerin varlığını veya Kıbrıs'ı yabancı ülkelerin vesayeti altına alacak zorlayıcı bir çözümü, bu ülkeler Kıbrıs'a ne kadar yakın olurlarsa olsunlar, kesinlikle kabul etmeyeceğiz" diyen Hristofyas, "çözüm çabalarından hayal kırıklığına uğramadıklarını ve bu çabaları terk etmeyeceklerini, adayı, halkını, kurumlarını ve ekonomisini birleştirinceye kadar çabalarını sürdüreceklerini" söyledi.



"Adadaki iki topluma ve federal devletlere geniş özerklik veren bir federasyon üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini" ifade eden Rum lideri, "bu federal çözümün aynı zamanda tek bir devlet, tek bir egemenlik, tek bir uluslararası kimlik ve tek bir vatandaşlığı olacağını" ekledi.



Hristofyas, "Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların bu federal devletinde, tüm Kıbrıslıların; Rum, Türk, Ermeni, Maronit ve Latinlerin temel özgürlüklerinin güvence altına alınacağını" belirtti.



"Ne konfederasyonu, ne taksimi, ne de iki ayrı devletin kurulmasını kabul edebiliriz" diyen Hristofyas, "böyle bir şeyin 'Kıbrıs halkı' için tamamen felaket olacağını ve kesinlikle böyle bir fikrin karşısında olduğunu" kaydetti.



"Kıbrıslıların kendi kaderlerini başkalarının eline bırakmamaları, kendilerinin karar vermeleri gerektiğini" söyleyen Hristofyas, "Çözüm sağlayıcılarından yeterince çektik. Kendi kaderimize biz Kıbrıslılar karar vermeliyiz. Bu görev iki toplum liderinin elindedir ve bunu yapmalıyız" ifadelerini kullandı.



'İki halk' söyleminden üzüntü duyuyorum



KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın "adada iki halk olduğu" görüşünde diretmesinden "üzüntü duyduğunu" söyleyen Hristofyas, "bunun adadaki tarihsel gerçeklere ters düştüğünü" iddia etti.



Kıbrıs'ta iki halk bulunduğu yönündeki açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Talat'ın izlediği taktiğin kendisine KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı hatırlattığını ifade eden Hristofyas, "Üzgünüm, çünkü Sayın Denktaş da Kıbrıs'ta iki ayrı devlet yaratmaya yönelik taksimci politikasını Kıbrıs'ta güya iki halk bulunduğu tezine dayandırdığını gözlemledim" dedi.



"İki bölgeliliğe ve iki toplumluluğa sürekli aşırı vurgu yapmanın Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına yardımcı olmadığı" görüşünü dile getiren Hristofyas, şöyle devam etti:



"Bu vurgular muhtemelen dıştan gelen ve konfederasyon çözümünü hedefleyen çabalarla ilgili çağrışımları gündeme getirir. Maalesef bu tür tezler müzakere masasında da kendini gösteriyor. Maalesef Sayın Talat'ın Kıbrıs'ta iki halk bulunduğuna ilişkin devam eden açıklamaları, benzer çağrışımları gündeme getiriyor."