-Hristofyas Rum Ulusal Konseyini topladı LEFKOŞA (A.A) - 21.10.2011 - Kıbrıs'ta liderler, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'la ay sonu New York yakınlarındaki Long Island'da yapacakları üçlü Kıbrıs zirevis öncesinde son görüşmeyi bugün yaparken, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, görüşmenin ardından Rum Ulusal Konseyini topladı. Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu, Hristofyas'ın, Ulusal Konsey toplantısında, müzakerelerdeki gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini ve New York görüşmesi öncesinde ''tehditlerin nasıl göğüsleneceğinin'' ele alınacağını söyledi. Stefanu, ''Dilerim Konsey toplantısında uzlaşıcı ve yapıcı ruh sergilenir de görüş ayrılıklarına rağmen müzakerelerle ilgili müşterek bir söylem ve müşterek anlayış ortaya çıkar'' dedi. Hristofyas başkanlığında toplanan Ulusal Konseye, ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) Başkanı Nikos Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan, Soyalist EDEK aprtisi ve Rum meclis Başkanı Yannakis Omiru, EURO.KO partis Başkanı Dimitris Şilluris, Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Genel Sekreteri Yoanna Panayotu ve bu partilerin diğer yetkilileri katıldı. Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, sözcü Stefanos Stefanu, Başkanlık Müsteşarı Titos Hristofidis, Başkanlık Komiseri Yorgos Yakovu ve müzakere grubu üyesi Tumazos Çelebis de toplantıda hazır bulundu.