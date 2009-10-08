Hristofyas rahatsızlandı, görüşmeler iptal edildi

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas rahatsızlandı. Hristofyas'ın rahatsızlığı nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Hristofyas'ın, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün saat 10.00'da yapacağı 44. görüşme yapılmayacak.



Liderler yerine, temsilcileri Özdil Nami ile Yorgos Yakovu görüşecek. Saat 10.30'da bir araya gelecek temsilcilerin görüşmesine iki taraftan teknik heyetler de katılacak.



Heyetlerarası görüşmede, "Yönetim ve Güç Paylaşımı" başlığı altında bulunan "Dış İlişkiler" konusu ele alınacak.



Liderler, dün Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşmede, "Yönetim ve Güç Paylaşımı" başlığı altındaki "yürütme" konusunu ele almışlardı.