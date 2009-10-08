T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hristofyas rahatsızlandı, görüşmeler iptal edildi

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofyas rahatsızlandığı için bugün gerçekleştirilecek 4. görüşme iptal edildi.

08 Ekim 2009 03:00

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas rahatsızlandı. Hristofyas'ın rahatsızlığı nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Hristofyas'ın, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün saat 10.00'da yapacağı 44. görüşme yapılmayacak.

Liderler yerine, temsilcileri Özdil Nami ile Yorgos Yakovu görüşecek. Saat 10.30'da bir araya gelecek temsilcilerin görüşmesine iki taraftan teknik heyetler de katılacak.

Heyetlerarası görüşmede, "Yönetim ve Güç Paylaşımı" başlığı altında bulunan "Dış İlişkiler" konusu ele alınacak.

Liderler, dün Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşmede, "Yönetim ve Güç Paylaşımı" başlığı altındaki "yürütme" konusunu ele almışlardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24