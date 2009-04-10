Hristofyas: Pek çok konuda görüş birliğine varıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la bugünkü görüşmelerinde pek çok konuda görüş birliğine varıldığını, ancak halen açık kalan çok temel konu bulunduğunu söyledi.



Hristofyas, doğrudan müzakereler kapsamındaki bugünkü görüşmenin ardından Rum Başkanlık Köşkü'ne dönüşünde yaptığı açıklamada önümüzdeki Çarşamba günü ekonomi konularını ele alacaklarını söyledi. Açık konular bulunduğu sözü hatırlatılarak; `açık kalanların, uzlaşıya varılanlardan çok daha önemli mi olduğunun' sorulmasına karşılık; her konunun kendi içerisinde önemli olduğu görüşünü belirten Hristofyas, buların Avrupa Birliği'yle ve Kıbrıs'ın AB'ye katılımıyla ilgili başlıklar olduğunu, bunların, herkesin kendine göre önem addettiği konular olduğuna işaret etti. Hristofyas şunları söyledi:



``Ancak bu konuların en önemlisini söylemek isterim. Biz, 10'uncu protokolde ısrar ediyoruz; çözümden sonra Avrupa müktesebatının Kıbrıs Cumhuriyeti hükümranlığının tamamında uygulanması konusunda. Kıbrıslı Türklerin farklı görüşte olduğu biliniyor. Müktesebattan pek çok sapma (derogasyon) talep ediyorlar. Biz; herhangi bir şey olacak ise bunun kısa geçiş dönemleri olması gerektiğini düşünüyoruz.''



Bir gazetecinin; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda jestlerin Türkiye'den istenmesi değil, Türkiye'ye yapılması gerektiği sözünü hatırlatması ve yorumunu sorması üzerine ise Rum Yönetimi Başkanı, ``Türkiye, Kıbrıs'a başka askerler ve yerleşikler de mi getirmek istiyor ve bizden de bunları kabul etmemizi mi istiyor bilmiyorum'' ifadesini kullandı. Rum halkının Annan planını reddettiğinin aşikar olduğuna işaret eden Hristofyas, ``Türkiye o zaman o planı dayatmak istedi, BM Genel Sekreteri de, Türkiye'nin talep ve isteklerini kabul etti. Bu tekrarlanamazö dedi. Rum yönetimi açısından Türkiye'nin bir üçüncü ülke olduğunu söyleyen Hristofyas, ``Türkiye'den istenilen; Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesidir. Türkiye'den beklediğimiz, bunu fiiliyata geçirmesidir'' dedi.



BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'in bugünkü görüşme sonrasında yaptığı açıklamada; bir süre önce üzerinde uzlaşılan güven yaratıcı önlemlerin uygulanması konusunda liderlerin anlaştıkları açıklaması hatırlatılarak, Yeşilırmak'ın açılması konusunda bazı jestler beklenip beklenemeyeceğinin sorulması üzerine, Yeşilırmak konusunu her görüşmede gündeme getirdiğini tekrarlayan Hristofyas; şu anda Yeşilırmak'ın açılmasının söz konusu olduğunu söylemesi gerektiğini düşünmediğini, ancak bu yönde çaba harcamakta olduğunu anlattı. Hristofyas, bazı Rum çevrelerinin Lokmacı geçiş noktasının kapatılması gerektiğini söylediklerini hatırlatarak, ``Bunlar yaratıcı tezler değil. Ledra'nın (Lokmacı) açılması başardığımız bir şeydir. Geri dönemeyiz. Güçlerimizi ve dikkatlerimizi yoğunlaştırmamız gereken; Limnidi'nin de açılmasıdır'' dedi.



