-HRİSTOFYAS: ÖNERİLERİM OLACAK LEFKOŞA (A.A) - 11.11.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, müzakere sürecinin hızlanması için önerilerinin olacağını açıkladı. Hristofyas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile 18 Kasımda New York'ta yapacağı üçlü görüşmeye ''iyi niyetle gideceğini, esneklik göstereceğini'' belirterek, ''müzakere sürecinin hızlanmasıyla çıkmazın aşılması için önerilerinin olacağını'' söyledi. Rum radyosunun haberine göre, Slovakya'da bulunan Hristofyas, Slovakya Devlet Başkanı İvan Gasparoviç ile görüşmesinden sonra yaptığı açklamada, ''New York’ta herhangi bir sürprizle, hakemlikle ve takvimlerle karşılaşmayacağına inandığını'' ifade ederek, ''2004'ten acı tecrübelerimiz var'' dedi. ''Çözümün temelinin, tek egemenlik, vatandaşlık ve uluslararası temsiliyet olduğunun BM tarafından da benimsendiği'' ve kendisiyle KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında bu konuda uzlaşıya varıldığı görüşünü dile getiren Hristofyas, bu ilkelerin BM Genel Sekreteri tarafından da benimseneceğini umut ettiğini belirtti. Öte yandan, Slovakya Devlet Başkanı İvan Gasparoviç de ülkesinin Kıbrıs sorununa ilkelere dayanan ve tek egemenlik, vatandaşlık ve uluslararası temsiliyeti içeren bir çözüm bulunmasını desteklediğini söyledi.