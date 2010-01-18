Hristofyas: Öneriler kabul edilemez

T24 - Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret eden Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, "Türk tarafının önerilerinin kabul edilemez nitelikte olduğunu" savundu.



Hristofyas, temasları çerçevesinde Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ile bir araya geldi.



Görüşmeden sonra ortak basın toplantısı yapan Papandreu ve Hristofyas, Kıbrıs'taki son gelişmeleri ve Türkiye'nin AB sürecini ele aldıklarını bildirdiler.



Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın ilerleme istediğini belirtirken, "kabul edilemez, uzlaşılmaz ve olumsuz öneriler" sunduğunu iddia etti ve "bunun çelişki yarattığını" söyledi.



"Ümit ederim, ikinci turda Sayın Talat daha yapıcı bir tavır izler de, 'yönetim' konusunda daha olumlu bir ilerleme kaydedilir" ifadesini kullanan Hristofyas, Papandreu'ya ilettiği Kıbrıs davetinin kabul edildiğini de açıkladı.



Rum lideri, gerek kendisi, gerekse Ada'daki siyasi parti liderlerinin Kıbrıs meselesinin ortak şekilde değerlendirilmesi için Papandreu ile bir araya geleceklerini söyledi.



Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Rum lider, Türkiye'nin Aralık ayındaki AB zirvesinden "yara almadan" çıktığı yönündeki değerlendirmelerin yanlış olduğunu savundu.



Hristofyas, 6 başlığın dondurulduğuna dikkati çekti.



Papandreu ise "Atina'nın faal biçimde Lefkoşa'nın (Rum), BM kararları, AB ilke ve değerleri ile AB müktesebatının tam olarak uygulanması temelinde, hakemlik ve zaman çizelgeleri olmaksızın, adil, işler ve kalıcı çözüm bulunması yönündeki çabasını desteklediğini" söyledi.



Papandreu, "Kıbrıs konusunda varılacak çözümün, Ada'daki Türk işgaline son vermesini de beraberinde getireceğini" kaydetti.



Başbakan Papandreu, Hristofyas ile Türk tarafıyla müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi için, temelin, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitlik, tek uyruk, tek egemenlik ve bir uluslararası kimlik olmasının gerektiği konusunda mutabık kalındığını söyledi.



Türkiye'nin AB sürecine de değinen Papandreu, Türkiye'nin AB'ye karşı bir dizi yükümlülüğü olduğunu, bunlar arasında yalnızca Kıbrıs Rum kesimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi değil, Kıbrıs meselesinin çözümünün de yer aldığını söyledi.



Başbakan Erdoğan'a davet



Öte yandan, Papandreu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Atina'ya davet edeceğini de açıkladı.



"Ziyaret için belli bir tarih belirlenmediğini" ifade eden Papandreu, Erdoğan'ın geçen yıl sonunda gönderdiği mektuba ne zaman yanıt vereceğine ilişkin sorular üzerine, "Başbakan Erdoğan'a yanıt mektubunu önümüzdeki günlerde göndereceğini" söyledi.

