-Hristofyas, KKTC'nin kuruluşunu ''kınadı'' LEFKOŞA (A.A) - 15.11.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, KKTC'nin 28. kuruluş yıldönümünü sözde kınadı. Rum radyosunun haberine göre Hristofyas, gazetecilerin sorusu üzerine, KKTC'nin kuruluşunu kınayarak, Rum halkına birlik çağrısı yaptı. Hristofyas, KKTC'nin kuruluşunu ''Türkiye’nin örgütlü bir şekilde uyguladığı ve Güvenlik Konseyi'nin 541 sayılı kararıyla oy birliğiyle kınanan ayrılıkçı eylem'' olarak nitelendirdi. Rum halkına de seslenen Hristofyas, ''Türkiye'nin Kıbrıs'ın bölünmesini tamamlaması yönündeki metotlarını karşılamaları için ciddi bir şekilde endişelenmeleri ve içerde birlik için çalışmaları gerektiğini'' iddia etti. Haberde ayrıca, Rum tarafındaki tüm bölgelerde öğrencilerin KKTC'nin kuruluşunu kınama yürüyüşleri ve etkinlikleri düzenledikleri belirtildi.