-HRİSTOFYAS KKTC'DE NÜFUS SAYIMI İSTEDİ LEFKOŞA (A.A) - 11.11.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, New York'da yapılacak üçlü görüşme öncesi BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a mektup göndererek, KKTC'de nüfus sayımı yapılmasını talep etti. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Hristofyas, BM Genel Sekreteri Ban ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile 18 Kasımda New York'ta yapacağı üçlü görüşme öncesi Ban'a bir mektup göndererek, tezlerini ortaya koydu. Mektubunda, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer tarafından, ''üçlü görüşme çerçevesinde Ban'ın Kıbrıs'taki müzakere sürecini değiştirme niyeti olmadığı, hakemlik ve baskı uygulamayacağı, ayrıca görüşme sonrasında ortak açıklama yapılmayacağı'' konularının net bir şekilde ifade edildiğini belirten Hristofyas, Ban'dan kendisine, üçlü görüşmede Downer'ın açıkladıklarının dışında başka bir konuyu gündeme getirmeye niyeti olup olmadığı hakkında bilgi vermesini de talep ediyor. Mülkiyet konusunun, toprak ve Türkiye kökenli KKTC vatandaşları konularıyla birlikte ele alınabileceği görüşünü mektubunda yineleyen Hristofyas, KKTC'de nüfus sayımı yapılması talebinde bulunuyor. Rum lider, mektubunda Maraş'la ilgili önerisini de yeniden gündeme getiriyor. Gazete, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Downer'ın, 8 Kasım Pazartesi günü yapılan son liderler görüşmesinde liderlere, ''New York'taki görüşmede hakemlik, prosedür değişikliği ve görüşme sonrasında ortak açıklama yapılması konuları ortaya konulmayacak'' dediğini aktardı.