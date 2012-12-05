Hristofyas: Kıbrıs Barış Harekatı kadar kötü!

Rum lider Dimitris Hristofyas, içinde bulundukları ekonomik krizi, 1974’teki Yunan cuntasının darbesi ve ardından gelen Barış Harekatı dönemine benzetti. Hristofyas, Yunanistan'daki krizde verdikleri desteğin ekonomilerinde yıkıma yol açtığını ifade etti.

Rum ekonomisinin bankacılık sektöründen dolayı yıkıma uğradığını ve iflas noktasına geldiğini belirten Hristofyas, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nce hazırlanan kredi paketini imzalamaktan başka çare kalmadığını belirtti.

Selim Sayarı'nın ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, medya aracılığıyla açıklama yapan Hristofyas, Yunanistan’daki kriz sırasında verdikleri desteğin ekonomide yıkıma neden olduğunu belirterek bugünkü koşulların 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasındaki dönem kadar kötü olduğunu söyledi.

Hristofyas, “1974’te yurdumuz tamamen yıkıma uğradığında, o gün gibi birlik içinde olursak, zorlukları aşabiliriz. Hepimizin çabasıyla bir kaç yıl içinde ülkemizi yeniden inşa etmiş ve ekonomimizi ayağa kaldırmayı başarmıştık, şimdi de aynı sorumlulukta elele verirsek bir mucize daha yaratabiliriz” dedi.

'Milyarlarca Euro zarara uğradık'

Yunanistan’daki banka krizinden etkilendiklerini anlatan Rum lider, gerek Rum merkez bankasının gerekse Kıbrıs’taki bankacıların yanlış kararları yüzünden sektörün iflas ettiğini ve milyarlarca Euro zarara uğradıklarını söyledi.

'Troyka ile borç alınması konusunda anlaştık'

Krizden çıkış için gerekli olan yaklaşık 17 milyar Euro için finans kaynakları aradıklarını ancak başarılı olamadıklarını anlatan Hristofyas, Avrupa Birliği destek mekanizmasına başvurmak zorunda kaldıklarını, IMF, dünya bankası ve Avrupa Birliği’nden kurulu Troyka ile 11 buçuk milyar Euro borç alınması konusunda uzlaştıklarını belirtti.

Yunanistan’daki banka krizi sırasında Rum bankalarının 4 milyar Euro’luk Yunan tahvili satın aldığına işaret eden Hristofyas, ekonomiyi batma noktasına getiren darbeninse Rum Merkez Bankası'ndan geldiğini açıkladı.

Hristofyas “Rum bankalarının Yunan tahvillerine 4 milyar Euro'luk yatırımının yanı sıra Merkez Bankası eski Başkanı’nın onayıyla Yunanistan’daki Marfin Egnatia Bankası’nın Rum bankası haline dönüştürülmesiyle ekonomimiz bir o kadar daha zarar gördü.

Bankaların Yunanistan’a verdiği ve geri alamadığı kredilerin yol açtığı kayıplar da vardır. Tüm bu büyük bedeli maalesef Rum devleti karşılamakla yükümlüdür” dedi.

Birlik çağrısı

Halka birlik çağrısı yapan Hristofyas, ilk etapta alınacak 11.5 milyar euroluk borçtan ve yüksek faizden ötürü başta emekliler ve düşük gelir grupları olmak üzere ülkedeki herkesin büyük sıkıntılar yaşayacağını söyledi. Halka seslenen Rum lider panik ve umutsuzluğun ekonomide dağınıklığa ve toplumsal parçalanmaya yol açağı uyarısında da bulundu.