-Hristofyas ifade verdi LEFKOŞA (A.A) - 05.09.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde 11 Temmuz'da Zigi'deki Rum Mişlli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait askeri deniz üssünde meydana gelen ve 13 kişinin ölümüne neden olan cephanelik patlamasıyla ilgili olarak bugün ifade veren Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, ''Yetkililer tarafından tehlike konusunda bilgilendirilmiş olsaydım gerekli tedbirler alınırdı'' dedi. Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas, patlamaya ilişkin olarak başlatılan araştırma çerçevesinde ifadelerin alınması için özel oluşturulan Rum Maliye Bakanlığı'ndaki salonda, Araştırtma Komitesi Başkanı Polis Poliviu'ya ifade verdi. Habere göre, Hristofyas, komite önünde yaptığı 8 sayfalık açılış konuşmasında, İran'dan Suriye'ye silah taşırken yakalanan gemiden indirilerek, Kıbrıs Rum kesimindeki Zigi'deki (Mari) Evangelos Florakis Deniz üssünde el konulan mühimmatın infilak etmesi nedeniyle 13 kişinin ölümüne neden olan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. -''Tehlike küçümsendi''- Patlayıcıların el konulan gemiden indirilmesine ilişkin alınan siyasi kararı ''doğru'' olarak nitelendiren Hristofyas, ''siyasi ve uluslararası olgular temelinde tek seçeneklerinin de bu olduğunu'' kaydetti. Suriye ve İran'dan gelen tepkilere karşın geminin yüküne 'Kıbrıs Cumhuriyeti'' olarak el konulmasına karar verdiklerini anımsatan Hristofyas, geminin taşıdığı patlayıcıların tehlikelerine ilişkin olarak yetkililer tarafından ''yanlış teşhis konulduğu'' ve ''tehlikenin küçümsendiğinden'' bahsetti. Patlamaya ilişkin süreci iki başlık altında toplayan Rum lideri, birinci başlığın, gemideki yükün ne yapılacağına ilişkin siyasi karar; ikincisinin ise yetkilere ve bilgiye sahip olanlar tarafından gemideki yükün indirildikten sonra ne yapılması olduğunu kaydetti. Hristofyas , ''Eğer yetkililer tarafından tehlike konusunda bilgilendirilmiş olsaydım gerekli tedbirler alınırdı'' diye konuştu.