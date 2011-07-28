-HRİSTOFYAS: HALKA HESAP VERİRİM LEFKOŞA (A.A) - 28.07.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, hükümetin istifasının ardından, hükümetteki eski ortağı Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan'la bir araya geldi. Hristofyas, yaklaşık iki saat süren görüşme sonrasında bir gazetecinin, ''Karoyan'la görüşmesinin ardından Başkanlık binasında kalmaya devam edip etmeyeceği'' sorusu üzerine, ''Yetkiyi halktan aldım halka hesap veririm'' dedi. Hristofyas, kendisini halkın seçtiğini ve halka hesap verdiğini kaydetti. DİKO Başkanı Marios Karoyan ise Hristofyas'la görüşmelerin süreceğini ifade ederek, ''zamanının sorumluluk, fikir, sağduyu zamanı olduğunu, fazla lafın yarar getirmediğini'' söyledi. Rum yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu da Hristofyas-Karoyan görüşmesinin yapıcı bir ortamda geçtiğini ve bunun süreceğini belirtti. Kıbrıs Rum kesiminde Zigi'deki Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Evangelos Florakis deniz üssünde, 11 Temmuz'da meydana gelen patlama ve üssün yakınında bulunan Vasiliko elektrik santralinin patlamanın etkisiyle yanarak devre dışı kalmasının ardından başlayan siyasi tartışmalar krize dönüşmüştü. DİKO Başkanı Marios Karoyan, hükümette yer alan bakanlarından istifa etmelerini istemiş, 11 üyeli kabine de Hristofyas'ın talebiyle istifa etmişti. İstifa eden kabine, yeni bakanlar kurulu oluşturulana kadar görevde kalacak.