Hristofyas gözyaşlarını tutamadı

Rum Lider Hristofyas, kemer sıkma politikalarını anlatırken gözyaşlarına engel olamadı.
Kıbrıs Rum Kesimi lideri Dimitris Hristofyas, ekonomik kriz nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.
Selim Sayarı'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Hristofyas, 17.5 milyar Euro'luk borç sebebiyle kemer sıkma politikalarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Hristofyas, "Zorlu mücadelenizde her zaman yanınızda olacağım. Borçlanmadan ötürü kaybedeceğimiz hakları geri alacağımıza eminim" dediği sırada ağlamaya başladı.
Rum Kesimi, ekonomik kriz nedeniyle IMF ve AB'ye yüksek faizli 11.5 milyar Euro borçlanmak zorunda kaldı.
Rumlar, özellleştirme, vergilerde artış, emekli maaşlarında kesinti gibi kemer sıkma önlemlerini hayata geçirecekler.
İşçi sınıfının haklarını savunmak vaadiyle seçimi kazanan Hristofyas, 5 yıllık görevinin sonunda ekonomide 'yıkım'a neden oldu.