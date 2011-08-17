-Hristofyas Esad'dan özür dilemiş LEFKOŞA (A.A) - 17.08.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, 2 yıl önce İran'dan Suriye'ye gemiyle götürülürken el konulan ve Rum kesiminde geçen ay meydana gelen patlamaya sebep olan patlayıcı maddeler konusunda, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan özür dilediği ortaya çıktı. Hristofyas'ın, el konulan patlayıcılarla ilgili olarak, Suriye Devlet Başkanı Esad'la yaptığı görüşmenin tutanağı Rum basınına sızdı. Simerini gazetesi, Hristofyas'ın, 31 Ağustos 2009 tarihindeki Suriye ziyareti sırasında Esad'la yaptığı görüşmenin tutanağını yayımladı. Habere göre, belgede Hristofyas, Esad'dan patlayıcılara el konulmasından ötürü özür diliyor ve patlayıcıların iyi muhafaza edildiği güvencesini veriyor. Esad'la görüşmesinde, ''Monchegorsk'' gemisinin yüküne el koymak zorunda kaldıkları için özür dilen Hristofyas, yükü hiçbir şekilde Suriye ya da İran'ın dışında başka bir ülkeye teslim etmeyeceklerini garanti ediyor. Hristofyas, geminin yükünün Rum uzmanlarca incelendiğini ve yükün BM kararlarınca yasaklanan içeriğe sahip olmadığına dair BM'nin ilgili komitesine rapor gönderildiğini, ancak komitenin yükün yasaklanmış içerikli olduğunda ısrar etmesi nedeniyle el koymak zorunda kaldıklarını Esad'a anlatıyor. Kıbrıs sorunundan dolayı BM Güvenlik Konseyi'nin desteğine ihtiyaç duyan bir ülke olmaları nedeniyle, karşı çıkamadıklarını ifade eden Hristofyas, yükün Suriye veya İran'a iade edilmesi mümkün olana kadar Kıbrıs Rum kesiminde muhafaza edileceğine dair garanti veriyor. Hristofyas'ın Esad'la görüşmesinde, söz konusu patlayıcıların muhafaza edilmesi için 200 bin avro harcandığını da söylediğini, ancak böyle bir şeyin söz konusu olmadığı kaydedilen haberde, yükün Zigi'deki Evangelos Florakis üssünde tutulmasının nedeninin, bir gün iade edilmesi halinde iadenin buradan kolayca yapılması düşüncesi olduğu belirtiliyor. Ayrıca, son dönemde Rum hükümet yetkililerinin, geminin yükünün hiçbir ülke tarafından istenmediği yönündeki açıklamalarına karşın belgede, yükün İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından istendiğinin Hristofyas tarafından açıkça dile getirildiği görülüyor. Haberde, 'çok gizli'' nitelikli belgenin, patlamayı soruşturmakla görevli müfettiş Polis Poliviu'nun da elinde olduğu belirtiliyor. Rum lider Hristofyas, patlamaya neden olan mühimmatın üste tutulmasının sorumlusu olarak gösteriliyor ve çeşitli kesimlerce''istifa etmesi'' isteniyor. Kıbrıs Rum yönetimi, Şubat 2009'da Monchegorsk isimli Rum bandıralı Rus gemisini, İran'dan Suriye'ye cephane götürdüğü sırada alıkoymuş, patlayıcı ve mühimmatı RMMO deniz üssüne boşaltmıştı. Üsteki mühimmat 11 Temmuz'da patlamış, 1'i hastanede 13 kişi ölmüş, 60'dan fazla kişi yaralanmıştı. Patlamayla bölgedeki ana elektrik sağlayıcısı Vasiliko santrali de devre dışı kalmış, zaten zorda olan Rum ekonomisi büyük darbe almıştı. Rum yönetimi, ortaya çıkan elektrik açığını kapatmak için 16 Temmuz'dan bu yana KKTC'den elektrik temin ediyor.