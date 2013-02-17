Güney Kıbrıs’ta bugünkü seçim öncesinde veda konuşması yapan Dimitris Hristofyas “Elimden geleni yaptım. Başım dik, vicdanım rahat köşkten ayrılıyorum” dedi.

Güney Kıbrıs’ta bugün yapılacak seçimlerin ardından Rum Başkanlık Köşkü’nü yeni seçilecek lidere devretmeye hazırlanan Dimitris Hristofyas, önceki akşam televizyondan yaptığı konuşmayla halkına veda etti.

Hristofyas Kıbrıs sorununu çözmek için elinden gelen her şeyi yaptığını, zorluklara ve acılara rağmen Köşk’ten başı dik ayrılacağını söyledi.

Hrisyofyas şöyle konuştu:



'Hayatımın hayaliydi'



"Sürekli inisiyatifler almış olmama karşın hayatımın hayali olan Kıbrıs sorununu çözmeyi başaramadım. Türkiye maalesef oyalayıcı ve uzlaşmaz politikasıyla BM’nin Kıbrıs’la ilgili kararları temelinde çözümün başarılmasını engelledi. Başkanlık görevini alır almaz aldığımız inisiyatiflerle toplumlararası diyalog yeniden başladı ve dört yıllık durgunluk bitti. Kıbrıslı Türk-Rum bütün Kıbrıslıların çözüm umutlarını ve gelişme olmamasından hayal kırıklığı yaşayan uluslararası camianın ilgisini yeniden canlandırdık. Vicdanım rahat. Çözüm için elimden gelen her şeyi, hatta fazlasını yaptım. Uluslararası toplumda herkes harcadığımız çabayı biliyor. Türkiye artık çözüm iradesi konusunda inandırıcı değil, Türk yetkililerin sürekli iddia ettiği gibi bir adım önde de değil. Yeni Başkan’ın bizim ve bizden önceki bütün hükümetlerin de yaptığı gibi aynı ilkeleri savunması ve aynı çözüm zemini üzerinde çalışması gerekir."



'Talat’la ilerlemiştik'



KKTC’nin eski cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile yaptığı müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini söyleyen Hristofyas "Sayın Eroğlu, bu görüş birliklerini reddediyor. Bu tesadüf değildir. Çözümün halkın insan hakları ve temsil özelliklerini güvence altına alması hedefiyle müzakere ettik ve bu yönde önemli adımlar attık. Kıbrıs olarak zamanın kullanılmadan akıp gitmesine izin veremeyiz. Zaman çözümün aleyhine işliyor" dedi.



'Mirasım doğalgaz'



Hristofyas halka seslenişinde BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’a çabaları için teşekkür ederken Kıbrıslı Türkler’e de, "Kıbrıslı Rumlar ile işgale son verme ve ortak vatanı yeniden birleştirme mücadelesine devam etmeleri" çağrısında bulundu. İktidarında meydana gelen ‘Evangelos Florakis Deniz Üssü’ndeki patlamanın ‘En büyük acısı’, hükümetinin Rum halkına bıraktığı en büyük mirasın da doğalgaz olduğunu söyledi.



Anastasiadis açık ara önde



Güney Kıbrıs, ekonomik krizin gölgesinde bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başına gidecek. 11 adayın yarışacağı seçimlerde 545 bin seçmen oy kullanacak.

Rum kesiminde şimdiye kadar yapılan seçimlerde ilk defa Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs sorunu kampanyanın gerilerine düşerken, muhafazakâr DİSİ’nın lideri Nikos Anastasiadis’in (67) yüzde 40’ın üzerinde oyla seçimi önde bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

AKEL’in adayı Stavros Malas ve bağımsız aday eski Dışişleri Bakanı Yorgos Lillikas, sırasıyla 23 ve 21’lik oy oranları ile ikincilik için yarışıyor. Hiçbir aday yüzde 50 barajını aşamazsa, 24 Şubat’ta en fazla oyu alan iki aday arasında ikinci tur yapılacak.