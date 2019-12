-Hristofyas: Çözüme yakın değiliz LEFKOŞA (A.A) - 06.11.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, ''Kıbrıs'taki iki tarafın görüşlerinin birbirlerinden çok farklı olduğunu, bu yüzden de Kıbrıs sorununda çözümün yakın olmadığını'' söyledi. Hristofyas, bir anıt açılışına gönderdiği ve Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu tarafından okunan mesajında, Kıbrıs müzakere sürecinin zorluklar ve engellerle dolu olduğunu belirterek, halka birlik çağrısı yaptı. Hristofyas mesajında, New York'ta yapılan üçlü zirveye değinerek, New York'ta müzakere edilen yönetim, mülkiyet, toprak ve vatandaşlık başlıklarında sağlanan ilerlemenin ''yok denecek kadar kısıtlı'' olduğunu savundu. Hristofyas, ilerleme kaydedilen konuların, New York'ta değil Kıbrıs'ta müzakeresi yapılan ekonomi, iç güvenlik ve AB konuları olduğunu kaydetti.