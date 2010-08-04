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Dünya

HRİSTOFYAS: CİDDİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR LEFKOŞA (A.A)

04 Ağustos 2010 17:58

-HRİSTOFYAS: CİDDİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR LEFKOŞA (A.A) - 04.08.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs Türk tarafıyla Rum tarafı arasında, "mülkiyet konusunda çok ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu" söyledi. Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile müzakereler kapsamındaki görüşmesinin ardından makamına dönüşünde yaptığı açıklamada, bugün mülkiyet başlığının yanı sıra, başka konular üzerinde de serbest görüşme yaptıklarını belirtti. "Mülkiyet konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu" ifade eden Hristofyas, serbest görüşmelerin başlamasının gerekli olduğuna inandığını kaydetti. Serbest görüşmenin hangi konular üzerinde yapıldığının sorulması üzerine Hristofyas, "her konu üzerinde genel bir görüşme yaptıklarını" belirtti.

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