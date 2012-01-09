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Dünya

Hristofyas: Ciddi görüş ayrılıkları sürüyor LEFKOŞA (A.A)

09 Ocak 2012 17:05

-Hristofyas: Ciddi görüş ayrılıkları sürüyor LEFKOŞA (A.A) - 09.01.2012 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakerelerinde ele alınan ''yönetim, mülkiyet ve toprak'' başlıklarında taraflar arasında ciddi görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi. Rum radyosunun haberine göre Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, geçmişteki görüşmelere benzer bir görüşme olduğunu ifade ederek, Grenteree'de yapılacak sürecin ele alındığını belirtti. Yönetim, mülkiyet ve toprak başlıklarında taraflar arasında ciddi görüş ayrılıklarının devam ettiğini belirten Hristofyas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un New York davetini reddetmesinin  söz konusu olmadığını kaydetti.

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