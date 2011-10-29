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Dünya

Hristofyas: Büyük beklentilerim yok LEFKOŞA (A.A)

29 Ekim 2011 22:28

-Hristofyas: Büyük beklentilerim yok LEFKOŞA (A.A) - 29.10.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile yarın ve öbür gün yapacağı üçlü görüşmeden ''büyük beklentisi olmadığını'' söyledi. Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas, üçlü görüşme için New York'a varışında yaptığı açıklamada, Türk tarafını ''kendisine sorumluluk yükleme oyununa adamakla'' eleştirdi. Hristofyas,  üçlü görüşmeye ilişkin olarak, ''Kıbrıs Türk tarafının durumu nedeniyle büyük beklentilere sahip olmadığını'' belirtti. Kıbrıslı liderler, BM Genel Sekreteri Ban ile yarın ve pazartesi günü, New York'a bağlı Long Island'da yapacakları üçlü görüşmede, Kıbrıs müzakerelerinde gelinden durumu değerlendirecek.

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