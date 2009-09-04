Hristofyas: Bizde de hata var

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, bazı Rumların, 2 Eylül'de, Güzelyurt'taki Ay. Mamas Kilisesi'nde ayin yapmak için, prosedüre uymamaları nedeniyle Yeşilırmak kapısından KKTC'ye geçememeleriyle yaşanan olaylar konusunda, "Bizde de hata var, ihtiyatsız davrandık" dedi.

Rum basınına göre, Hristofyas, dün akşam Rum siyasi parti liderleri ile yaptığı toplantıda, Yeşilırmak'ta yaşananlar konusunda Rum tarafının icraatlarının da yanlış olduğunu itiraf etti.

Rum lider, Rum tarafınca yapılan hataları, ayin için KKTC'ye geçecek Rumlarla ilgili iki farklı liste hazırlanması ve Pirgo köyü yerel yöneticileri arasındaki rekabet olarak sıraladı.

Rum siyasiler ise Yeşilırmak'ta yaşananların sorumluluğu konusunda adeta birbirlerine girdi. Rum siyasi partileri, alışılageldiği gibi Kıbrıs Türk tarafını sorunun baş sorumlusu olarak gösterdi, ancak icraatları ve ihmali nedeniyle Rum yönetimini de eleştirdi. Rum basınına göre, bütün Rum siyasi parti başkanları, Yeşilırmak'ta yaşananların, "Türk 'uzlaşmazlığını' açığa çıkardığı ve Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmasında var olan zorlukları gösterdiği" görüşünde.

Rum parti başkanları, Hristofyas'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la dün yapması planlanan, Kıbrıs müzakerelerinin ikinci turunun ilk toplantısını erteleme kararına da katıldılar.

Kapıları tartışıyorlar

Bu arada, Rum Simerini gazetesi, sokaktaki Rumlara, Yeşilırmak olayından sonra KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının açık kalmasını isteyip istemediklerini sordu.

Gazetenin sorusuna muhatap olan bütün Rumlar, kapıların kapatılmasından yana görüş belirtti. Lefkoşa'nın Rum kesiminde, Surlariçi'nde dükkan sahibi bir Rum, "Her şey hükümete ve büyük güçlere bağlıdır. Bize kalsa barikatların kapanmasını isterdik, çünkü şu ana kadar hep aleyhimize işlediler" ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçiş noktalarının açılmasının Rum eğlence merkezlerini zarara soktu. Rum Eğlence Merkezleri Birliği Başkanı Fanos Levendis, "Ön hazırlığımızı yapmadan barikatların açılması kötü oldu.

Barikatların açılması birlik olarak, yatırımcılar olarak bizlere büyük ölçüde zarar verdi, ancak Kıbrıs sorunu ve yeniden birleşme hatırına, hükümetle ters düşmemek için herhangi bir çabada bulunmadık" dedi.