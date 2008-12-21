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Dünya

Hristofyas 'birleşme' için parti liderliğini bıraktı

Rum lideri Hıristofyas, Ada'da birleşmenin gerçekleşmesi için parti liderliğinden istifa etti

21 Aralık 2008 02:00

Kıbrıs Rum kesimi lideri Dimitris Hıristofyas adada birleşmenin gerçekleşmesi için parti liderliğinden istifa etti.

10 yıldır başkanlığını yaptığı Komünist AKEL'den istifa eden Hıristofyas Türk tarafı ile birleşmeye engel olabilecek her türlü zorluğun önüne geçmek için bu kararı aldığını belirtti. Ancak istifasını duyurduğu açıklamada, "Müzarekelerin iki devletin liderleri arasında yapıldığını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.

Hristofyas, AKEL kongresinde yaptığı konuşmada, görevinden istifa gerekçesi olarak, "başkanlığın gerektirdiği yükümlülüklerin, parti liderliğindeki rolünü istediği ölçüde yerine getirmesine engel" olmasını gösterdi.

Nisan 1988'den bu yana AKEL Genel Sekreteri olan 62 yaşındaki Hristofyas, Kıbrıs Rum kesiminde şubat ayında yapılan "başkanlık" seçimini kazanmıştı.

Hristofyas, geçen ay başında "başkanlık görevini kesintisiz sürdürebilmesi için" AKEL liderliğinden ayrılacağını, bu kararı AKEL içinde uzlaşıyla aldıklarını söylemişti.

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