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Dünya

HRİSTOFYAS: ''BELGE SUNULMADI'' LEFKOŞA (A.A)

03 Eylül 2010 19:17

-HRİSTOFYAS: ''BELGE SUNULMADI'' LEFKOŞA (A.A) - 03.09.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereler çerçevesinde bugünkü görüşmede, herhangi bir belgenin sunulmadığını, her iki tarafın mülkiyet konusuna ilişkin genel tezlerini sözlü dile getirdiğini söyledi. Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile bugünkü görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugünkü görüşmede konunun esasının önlerinde olduğunu ve ciddi olarak ele alınmasına önümüzdeki hafta başlanacağını'' ifade etti. Görüşmede tezlerin sözlü olarak ifade edildiğini belirten Hristofyas, sürece ilişkin bir değişikliğin olup olmadığına dair soru üzerine, ''Hiçbir şeyin değişmediğini'' söyledi. Hristofyas ayrıca, 6 Eylül Pazartesi günü Atina'yı ziyaret edeceğini de açıkladı.

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