-Hristofyas bakanlar kurulunu olağanüstü topluyor LEFKOŞA (A.A) - 03.10.2011 - Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitiris Hristofyas, Kıbrıs Rum Kesiminde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Zigi'deki (Mari) ''Evangelos Florakis Deniz Üssü''nde 11 Temmuz'da meydana gelen ve 13 kişinin öldüğü cephanelik patlamasıyla ilgili hazırlanan raporda ''baş sorumlu'' olarak gösterilmesinin ardından Rum bakanlar kurulunu bu akşam olağanüstü toplantıya çağırdı. Rum radyosu, patlamanın ardından Rum başkanlık köşkü önünde sürekli eylem yapan ''öfkeliler'' adı verilen grubun, bu akşam da köşk önünde protesto eylemi yapmaya hazırlandığını, bu nedenle olağanüstü bakanlar kurulu toplantısının köşk dışında bir yerde yapılması olasılığının incelendiğini duyurdu. Radyonun haberine göre, Rum bakanlar kurulu, askeri üsteki patlamayı araştıran Polivos Poliviu'nun hazırladığı raporunu incelemek üzere bu akşam saat 21.00'de olağanüstü toplanacak. Hristofyas,ın, bakanlara raporu inceleyecek zaman tanımak amacıyla toplantıyı geç saate aldığı belirtildi. Poliviu'nun, patlamadan Hristofyas'ı sorumlu tuttuğu raporuna Rum hükümetinin tepkisi de, olağanüstü bakanlar kurulu toplantısından sonra ortaya konulacak. Ancak muhalefet partileri sorumlulukların tamamen üstlenilmesini ve Hristofyas'ın istifa etmesini istiyor. Araştırma raporunu bugün öğle saatlerinde basın toplantısıyla açıklayan Poliviu, deniz üssündeki patlamada Hristofyas'a, Dışişleri ve Savunma eski bakanlarına ''çok ciddi kurumsal ve şahsi sorumluluk'' yükledi. Poliviu, basın toplantısında, 11 Temmuz'da yaşanan trajedi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin baş sorumluluğunun Dimitris Hristofyas'a ait olduğunu belirterek, ''Başkan Hristofyas'ın doğrudan, kuşku götürmez ve çok ciddi sorumluluğu vardır'' ifadesini kullandı. Araştırmanın, cezai ve disiplin sorumluluklarını da ele aldığına işaret eden Poliviu, Rum Başsavcı ile de görüşüp, yapılacak cezai soruşturmaları etkilememek için, basın toplantısında isim zikretmemeye karar verdiğini açıkladı. Poliviu, ''Adam öldürme de dahil olmak üzere, çok ciddi suçlar işlendiğinden kuşku yoktur. Başsavcı'nın, kimseyi hariç tutmadan, müdahil herkesin bu cihetten suç işlemiş olması ihtimalini incelemesi gerekir'' ifadesini kullandı. Poliviu raporunda, İran'dan Suriye'ye giden Rum bandıralı Rus gemisindeki barut dolu 98 konteynere el konulmasının, ''siyasi açıdan doğru bir karar olduğunu, ancak durumun yönetiminde sorumsuzluk bulunduğu'' görüşünü ortaya koydu. -''Yük saatli bombaydı''- ''Yüke el konulduğu andan itibaren Başkan Hristofyas bir sorumsuzluk gösterdi, bunun sonucunda can kayıpları yaşandı'' diyen Poliviu, şöyle devam etti: ''Yük, saatli bombaydı. Tehlikeli olduğunu Dışişleri ve Savunma bakanları da, çalışma arkadaşları ve özellikle özel kalem müdürü aracılığıyla Başkan Hristofyas da dahil herkes biliyordu. Sorumluluğun yüklenmeye çalışıldığı donanma komutanı ve üs komutanı, büyük bir kahramanlık göstererek patlamayı engellemeye çalıştı.'' Polis Poliviu, ''muhtemelen Hristofyas ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir anlaşma yapıldığı için patlayıcıların iki buçuk yıldan fazla bir süre üste tutulduğuna'' işaret etti. Poliviu, raporunda, Rum İtfaiye Teşkilatı'nın da ihmali bulunduğuna dikkat çekti. -Patlamada ölen 13 kişinin yakınları raporun içeriğinden memnun- Bu arda, 11 Temmuz'daki patlamada hayatını kaybeden 13 kişinin yakınları, Poliviu'nun raporunun içeriğinden memnuniyet belirtti. Ölen 13 kişinin yakınları, ''Rapor ortadadır. Sorumluluklar yüklendi ve üstlenilmesi gerekir. Herhangi bir cezalandırmamayı kabul edersek bu topluma yazıklar olsun. Mesele artık yargı yoluna girmiştir'' değerlendirmesinde bulundu. -Siyasi partilere göre hristofyas istifa etmeli- Rum ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) Başkan Yardımcısı Yonas Nikolau, Hristofyas'ın istifa etmesi gerektiği görüşünü belirtti. Demokratik Parti (DİKO) Başkan Yardımcısı Nikolas Papadopulos, patlamanın baş sorumlusunun Hristofyas olduğuna işaret ederek, ''Şimdi beklenen, trajedi sonrasında yaptığı açıklamada kendisinin de teyit ettiği üzere Başkan Hristofyas'ın sorumluluğu üstlenmesidir'' dedi. ''Hristofyas'ın istifa mı etmesi gerektiği'' sorulan Papadopulos, ''Onun yerinde olsam ben öyle yapardım'' ifadesini kullandı. Sosyalist EDEK partisi Basın Sözcüsü Dimitris Papadakis, ''Böyle bir trajedide üstlenilmesi gereken sorumluluk istifa etmekten başka bir şey olamaz'' derken, EURO.KO partisi Hrsitofyas'ın ''kurumsal ve şahsi sorumluluğunun çok ağır olduğuna'' işaret ederek, Hristofyas’ı istifaya çağırdı. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis ise, ''Başkan Hristofyas, siyasi ve ahlaki açıdan zayıfladı'' ifadesini kullandı. -Papandreu'ya telefonla bilgi verdi Rum radyosunun haberine göre, Rum lider Hristofyas, araştırma raporunu Polis Poliviu'dan aldıktan sonra, Yunanistan Başbakanı Yorgos Papandreu’yu telefonla arayarak, rapor hakkında bilgi verdi. Hristofyas'ın Papandreu'yu sözde Rum ''münhasır ekonomik bölgesi''ndeki araştırmalar ve Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin gidişatı hakkında da bilgilendirdiği belirtildi.