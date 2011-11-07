-Hristofyas bağırsak iltihabı oldu LEFKOŞA (A.A) - 07.11.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın gastroenterit (mide-bağırsak iltihabı) olduğu ve evinde istirahat ettiği bildirildi. Rum basını, New York'ta 30-31 Ekim'de BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından Kıbrıs Rum kesimine dönüşünden hemen sonra İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'i ağırlayan ve bunun dışında basının karşısına çıkmayan Hristofyas'ın sağlık sorunu yaşadığını ve evinde dinlendiğini duyurdu. Hristofyas'ın, aniden gelişen rahatsızlığından dolayı dün Tseri'de düzenlenen bir anıt açılışına katılmadığı ve kendisini Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu'nun temsil ettiği belirtildi.