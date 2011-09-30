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Dünya

Hristofyas: ''Araştırmalar devam edecek'' LEFKOŞA (A.A)

30 Eylül 2011 16:19

-Hristofyas: ''Araştırmalar devam edecek'' LEFKOŞA (A.A) - 30.09.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi''nde (MEB) araştırma yapılmak istenmesinin ''tahrik'' olduğunu savunarak, ''Araştırmalar devam edecek. Egemenlik haklarımız tartışma konusu değil'' dedi. Hristofyas, çeşitli etkinliklerde yaptığı konuşmalarda, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yapılan Kıta Sağanlığı Sınırlandırma Anlaşması'ndan ''hayal kırıklığı'' duyduğunu ifade ederek, anlaşmanın uluslararası camia açısından ''tahrik'' olduğunu iddia etti. Hristofyas, Kıbrıs sorunuyla ilgili, ''Kıbrıs sorunu çözülecekse, bütün tarafların gerekli iyi niyeti göstermesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Türkiye, çözüm çabalarına aktif destek vermesi de dahil, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ve AB'ye karşı üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmelidir'' ifadesini kullandı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile yürüttükleri yoğunlaştırılmış müzakerelere de değinen Hristofyas, ''Bütün tarafların iyi niyet ve gerekli esnekliği göstermesi, ekim ayı sonuna kadar bütün başlıklarda ilerleme sağlanması açısından çok önemlidir'' dedi. Ankara'nın eleştirilerinin çözüm çabalarına katkı vermediğini belirten Hristofyas, "Ayrıca da üzücüdür çünkü 'Kıbrıs Cumhuriyeti' tarafından yeni enerji kaynakları keşfedilmesi Kıbrıs halkının tamamının müşterek çıkarına olur. MEB'imiz içerisindeki araştırmalarımıza, her zaman uluslararası hukuk çerçevesi içerisinde devam edeceğiz. Egemenlik haklarımız tartışma konusu değildir, müzakere edilmiyor'' dedi.

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