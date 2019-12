-Hristofyas: ''Al-ver olmadı'' LEFKOŞA (A.A) - 07.10.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, bugünkü liderler görüşmesinde al-ver yaşanmadığını, özellikle AB, polis gücü ve ekonomi konularına odaklandıklarını söyledi. Hristofyas, görüşme sonrasında Rum gazetecilerin, ''Eroğlu'nun al-ver sürecinin başladığını ilan ettiği ve Rum siyasi partilerinin New York görüşmesinin ertelenmesini talep ettikleri'' yönündeki soruları üzerine, ''al-ver yaşanmadığını'' belirtti. Hristofyas şunları kaydetti: ''Partiler istifamı istiyor. Bunun ötesinde erteleme ve başka şeyler de istiyorlar. Her halükarda bir al-ver olmamıştır. Müzakere etmek demek, her ne kadar bugüne kadar böyle gitmiş olsa da, benim oraya gidip görüşlerimi belirtmem, karşı tarafın da gelip görüşlerini belirtmesi ve kalkıp gitmemiz demek değildir.'' Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile bugünkü görüşmede, ''tüm önemli konulara ilişkin unsurları görüştüklerini, AB, polis, yani iç güvenlik ve ekonomi konularına odaklandıklarını'' belirterek, ''Bunların, daha yakın olduğumuz ve salı günkü görüşme öncesinde iki tarafın uzmanlarının ele almayı üstlendikleri, sonuca varma olanaklarının bulunduğu konular olduğunu söyleyebilirim'' dedi. Hristofyas, ''görüş ayrılıklarının sürdüğü çok ciddi diğer başka konuların bulunduğunu'' da kaydetti. -Buttenheim'ın açıklaması- Liderler görüşmesine ev sahipliği yapan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim da, Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir sürecin başladığını söyledi. Buttenheim, liderler görüşmesinden sonra, gazetecilerin, ''al-ver sürecinin başlayıp başlamadığı'' sorusuna karşılık, ''Yeni bir sürece başlandı, fakat bunun ismini koymak istemiyorum'' dedi. Buttenheim, liderlerin salı günü, temsilcilerinin ise pazartesi günü görüşeceklerini sözlerine ekledi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Kıbrıs müzakerelerinde bugün, bazı başlıklarda, pazarlık faslı olan, ''al-ver''e başladıklarını belirterek, ''Daha ziyade büyük resme bakmaya başladık. Bütün başlıklarla ilgili bir değerlendirme yaptık. Bazı başlıklarda da al-ver'e başladığımızı söyleyebilirim'' demişti.