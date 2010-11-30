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Dünya

HRİSTOFYAS ADAYA DÖNDÜ LEFKOŞA (A.A)

30 Kasım 2010 19:22

-HRİSTOFYAS ADAYA DÖNDÜ LEFKOŞA (A.A) - 30.11.2010 - AB-Afrika zirvesine katılmak üzere Libya'ya giden Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, rahatsızlanınca ziyaretini yarıda keserek Kıbrıs Rum kesimine döndü. Rum radyosu, Libya'dan sonra da AGİT toplantısı için Kazakistan'a geçmesi programlanan Hristofyas'ın, rahatsızlanması üzerine Libya'dan Kıbrıs Rum kesimine döndüğünü duyurdu. Hristofyas'ın, özel doktoru Mihalis Minas ile bir grup doktor tarafından muayene edilmesinin ardından Kazakistan ziyaretinin de iptal edildiği belirtildi. Haberde, Hristofyas'ın rahatsızlığının ne olduğu belirtilmezken, şu an durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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