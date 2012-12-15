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Dünya

Hristofyas: AB sırtımdan hançerledi

Hristofyas, altı aylık Avrupa Birliği dönem başkanlığının sona ermesi nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, AB'ye yüklendi

15 Aralık 2012 12:52

Kıbrıs Rum kesimi lideri Hristofyas ülkesindeki ekonomik krizin faturasını AB'ye çıkardı. AB dönem başkanlığına veda eden Rum lider, birlik ülkelerinin kendisini sırtından hançerlediklerini söyledi.
 
Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, altı aylık Avrupa Birliği dönem başkanlığının sona ermesi nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, AB'ye yüklendi.

Selim Sayarı'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; birlik içinde bazı ülkelerin Rum kesimine güvenmediğini iddia eden Hristofyas, "Rum kesiminde para akladığımızı iddia ettiler, Rus mafyasına kucak açtığımızı ileri sürdüler. Avrupa Birliği'nden belden aşağı vuruşlar geldi. Sırtımızdan hançerlediler" dedi.

Avrupa Birliği dönem başkanlığı süresince Avrupa'ya hizmet etmeye çalıştıkları bir dönemde ağır suçlamaların yanı sıra ekonomik krize maruz kaldıklarını kaydeden Hristofyas, milli gelirin yüzde 23'üne denk gelen 4.5 milyar Euro kaybettiklerini söyledi.

Rahatsızlıklarını Avrupa Komisyonu'na ilettiklerini aktaran Dimitris Hristofyas, bunların telafisini talep ettiklerini kaydetti.

Ekonomik krizin Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin iki bankasıdan kaynaklandığını söyleyen Hristofyas, "Asıl suçlular bunun karşılığında bir sent bile ödemedi. Fatura tümüyle bize çıkarıldı" diyerek suçluların cezalandırılmasını istedi.

Avrupa genelinde fakirlik patlaması yaşandığını hatırlatan Hristofyas, "Herkes Avrupa Birliği'ne girerek altın kaşıkla yemek yiyeceğini sanıyor ancak kriz nedeniyle tahta kaşıkla bile yemek yiyemeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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