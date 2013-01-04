Hristofyas: 5 yıl boyunca KKTC'yi engellemeye çalıştık

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, 5 yıllık iktidarı boyunca KKTC’ye yönelik ambargoların yürürlükte kalması için mücadele ettiklerini belirterek bunu başarı olarak niteledi.

Türk tarafının adada iki devlete dayalı konfederal bir yapı hedeflediğini ileri süren Dimitris Hristofyas, “Türkiye’nin oyununa gelmemeliyiz” dedi.

Selim Sayarı'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; şubat ayında 5 yıllık görev süresini tamamlayacak olan Hristofyas, iktidarı süresince KKTC’nin siyasi düzeyinin yükseltilmesine yönelik çabaları engellemek için çalıştıklarını söyledi.



'KKTC-AB ilişkilerini engelledik'



Rum lider Hristofyas bu çerçevede KKTC’nin Avrupa Birliği’yle doğrudan ticaret yapabilmesinin de önüne geçtiklerini belirterek bunu büyük bir başarı olarak niteledi.

İktidarı döneminde 4 yıl boyunca sürdürülen çözüm müzakerelerinde Türk tarafının sunduğu tüm önerileri reddeden Hristofyas, buna karşılık kapalı Maraş’ı geri istediklerini, KKTC topraklarındaki Gazimağusa limanının da Avrupa Birliği denetimine verilmesini talep ettiklerini hatırlattı.

Hristofyas “Türk tarafı, bu önerilerimize yanıt vermedi çünkü bunlar hayata geçseydi KKTC’nin siyasi düzeyinin yükseltilmesine yönelik girişimler bertaraf edilmiş olacaktı” dedi.

Türk tarafının adada gevşek federasyon veya iki devlet esasında konfederal bir yapı hedeflediğini belirten Hristofyas, bunun engellenmesi gerektiğini söyledi.

Hristofyas Türk tarafının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca 2 bölgeli, 2 toplumlu federasyon fikrine geri döndürülmesi gerektiğini ifade etti.



'Türkiye'nin oyununa gelmemeliyiz'



Rum lider, “Kıbrıs’ta çözüm konusunda Türkiye’nin savunduğu gevşek federasyon veya konfederasyon girişimlerine boyun eğmemeli ve oyununa gelmemeliyiz” diye konuştu.



'Boyun eğmedik'



Birleşmiş Milletler parametreleri üzerine kurulu zeminin değişmesine boyun eğmeleri halinde, ucu açık müzakerelerin takvime bağlanacağını ve uzlaşılamayan konularda BM Genel Sekreteri'nin hakemliğinin gündeme geleceğini belirten Hristofyas, “Boyun eğmedik zira bunlar yeni bir çıkmaza neden olacaktı, bu belki de bizim için son çıkmaz olacaktı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluluğu uzlaşmaz tarafın Türkiye olduğuna ikna ettiklerini öne süren Hristofyas, “Yaptığımız en önemli iş, soruna yön veren tarafları KKTC’nin siyasi düzeyinin yükseltilmesinin bölünmeye neden olacağına ikna etmemiz ve çözüm umutlarını sürdürmemiz oldu” dedi.