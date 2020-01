-Hristofyas: "Umut vapuruna bindik" LONDRA (A.A) - 20.01.2012 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, New York'ta Greentree'de yapılacak üçlü Kıbrıs görüşmesi öncesi, Londra'da temaslarda bulundu. Londra'daki Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği'nin dün düzenlediği ve moderatörlüğünü Dernek Başkanı Hasan Raif'in yaptığı toplantıda konuşan Hristofyas, adada iki toplum arasındaki yıllar öncesine dayalı sorunların "kolonileşme yanlısı, şovenist taraflarca" çıkarıldığını, Kıbrıs'ın içişlerine dış güçlerin karıştığını öne sürdü. Derviş Eroğlu'nun cumhurbaşkanı seçildikten sonra ikili görüşmelere kaldıkları yerden devam edemediklerini ileri süren Hristofyas, Greentree'de yapılacak görüşmelere ilişkin şöyle konuştu: "BM Genel Sekreteri'nin önderliğindeki birinci Greentree zirvesinde başarı sağladık diye bildiri yayınlandı. Ancak gerçekte orada hiçbir başarı sağlamadık. Cenevre, New York, Greentree görüşmelerinde, BM Genel Sekreteri bize daha önce benim ve Mehmet Ali Talat'ın anlaştığı konularda hem fikir olup olmadığımızı sordu. Biz de evet dedik. Ancak bıraktığımız yerden müzakerelere başlayacağımız yerde, Eroğlu anlaşmaların çözümüne olumsuz başladı. Birkaç ay kaybettik. Özellikle emlak, bölgesel ayarlama konularında Eroğlu anlaşmaya yanaşmadı." Hiçbir zaman Kıbrıslı Türklere kabul edemeyecekleri şartları empoze etmeyi düşünmediğini savunan Hristofyas, "Rumların arasında da çözümden yana olmayanlar ne yazık ki var. New York'a bir umut vapuruna binip gidiyoruz. Ancak bilinmeyen bir yere gidiyoruz. Mucizelere inanmam. İyimser biri değilim. Usandım, hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu. Hristofyas, "Türkiye'nin AB üyeliğinde Kıbrıs engel deniyor. Kıbrıslılara kendi adalarını cennete çevirecek yaşama fırsatı verilmesini istiyoruz" dedi.