-Hristofidis: Piri Reis'i yakından izliyoruz LEFKOŞA (A.A) - 24.09.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi, petrol, doğalgaz araştırması yapmak üzere Doğu Akdeniz'e açılan Piri Reis Gemisi'ni yakından izliyor. Kıbrıs Rum yönetimi sözcü Vekili Hristos Hristofidis, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın ve hükümetinin gelişmeleri çok yakından izlediğini ve ''aşırı ve gereksiz endişeye mahal olmadığını'' söyledi. Piri Reis gemisinin İzmir'den demir aldığı haberini yorumlaması istenen Hristofidis, ''Hükümet geminin hareketlerini izliyor ve elbette herhangi bir ihlal olması halinde bunlar incelenecek. Şu an söyleyebileceğimiz somut birşey yok'' dedi. Hristofidis, ''Gerginlik yaratmak bizim tarafa yardımcı olmaz. Siyasi düzeyde gerginlikten kaçınma yönünde faaliyetlerde bulunuyoruz. ABD, Rusya ve Avrupa Birliği yetkililerinin açıklamaları bu faaliyetlerimizin sonucunun çok olumlu olduğunu gösteriyor'' diye konuştu. Rum meclisinde ''savaş yasaları'' hazırlığı yönünde Rum basını kaynaklı haberlerle ilgili olarak da Hristofidis, ''Bu senaryolar ciddiyetten yoksundur'' ifadesini kullandı.