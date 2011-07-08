-HRİSTO İLE ELENİ DE VERESİYE DEFTERİNDE EDİRNE (A.A) - 08.07.2011 - Salih Baran - Yunanistan'daki ekonomik krizin etkileri, Edirneli esnafın veresiye defterinde de görülüyor. Edirneli esnaf krizdeki Yunan komşularına bazen senet, bazende açık hesap veresiye mal veriyor. Tarihi Alipaşa Çarşısı Esnafları Derneği Başkanı Erdem Erişgen, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, Edirneli esnafın Yunanlılar'ın son dönemdeki krizinin ardından, veresiye isteyenlerin hesaplarına yazarak, veresiye mal verdiklerini söyledi. Yunanlılar'ın dürüst insanlar olduğunu anlatan Erişgen, ''Yunan halkı dürüst insanlar, senet almadan dahi veresiye veriyoruz. Nasıl falanca köydeki Ahmet ağayı tanıyorsak, Yunan Hristoyu'da tanıyoruz. Nasıl her millette borcuna sadık olmayan insanlar olabilir. Ama Yunanlılar'da buna daha az rastlanıyor. Sürekli açık hesap, bazen senetle mal veriyoruz. Gününde getirip borçlarını veriyorlar. Halkımız küçük esnafın kıymetini bilmeli. Bakın Yunanlılara dahi veresiye veriyoruz. Bunu alışveriş merkezlerinde yapamazlar. Avrupa'da veresiye diye bir sistem yok. Onlar da şaşırıyor bu itimat ve güvene. Esnafımız o konuda çok sabırlı'' dedi. Edirneli esnaflardan Kenan Yakar ise, Yunanlılar'ın borçlarına sadık insanlar olduğunu ifade ederek, ''Yunanlı dostlarımız eskiye nazaran zor günlerden geçiyorlar. Geçmişte durumları çok iyiydi. Ödeyemedikleri tutarı onları mahcup etmemek için deftere yazıyoruz. Türk toplumu olarak merhametli insanlarız. Onlar bizim komşumuz. Onlara sahip çıkmamız boynumuzun borcu. Yunanlılar borcuna sadık, dürüst insanlar'' diye konuştu. -''BONKÖRLÜK BİTTİ PAZARLIK BAŞLADI'' Bir başka esnaf Ersun Solmaz ise, Yunanlılar'ın krizin ardından bonkörlüğü bırakıp daha pazarlıkçı olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Krizden önce bonkörce para harcayan Yunanlı komşularımız, şimdilerde pazarlığa başladı. Eskiden etiket üstünde ne yazarsa ödeyen Yunanlılar şimdi uzun süre pazarlık etmeye başladılar. Edirne'den baklava, ekmek, yufkanın yanı sıra kıyafet alan Yunanlılar, cuma pazarına da büyük ilgi gösteriyor. Yarım avro için pazarlık yapan Yunanlılar şuan bir ekonomik krizin içindeler. Biz düşenin yanında oluruz, düşenin de kalkmasını isteriz. Yunanlı dostlarımızın ekonomisinin düzelmesi bizim içinde iyi olur. Umarım en kısa zamanda düzelir.'' Özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerde oturan Yunanlılar Pazarkule Sınır Kapısı'nı kullanarak günü birlik ziyaret ve alış verişleri için Edirne'ye geliyor. Yunanlılar kimi zaman kendi araçlarıyla kimi zamanda dolmuş taksi sistemiyle Edirne'de yemek yiyerek, alış veriş yapıyorlar.