Hristiyan yurttaşlara ait mezarlar tahrip edildi

Ankara’da bulunan Ortaköy Mezarlığı’ndaki 19 Hıristiyan’a ait mezarlık tahrip edildi.

Mezarlarda ciddi hasarlar meydana gelirken; yaşları 16-17 olduğu belirtilen 5 genç, olayla ilgili gözaltına alındı.

Geçen yıl kaybettiği 17 yaşındaki oğlunun mezarının tahrip edildiğini gören Olga Komshdoğan, “Hangi vicdan böyle bir şeyi kabul edebilir?” dedi.

Komshdoğan “Burada benim de oğlum yatıyor. Geçen sene kaybettim, 17 yaşındaydı. Kendisiyle aynı yaşta çocuklar gelip onun mezarını tahrip edebiliyor. Hangi vicdan bunu kabul edebilir?” sözleriyle tepkisini dile getiren Komshdoğan, “Üstelik oğlumun ve Hıristiyanlara ait diğer mezarların tahrip edilip yıkıldığını bizden saklıyorlar. Bir mermerci aracılığıyla bunu öğrenebiliyoruz. İçim ağlıyor" diye konuştu.

Konuyla ilgili harekete geçeceğini de belirten Komshdoğan,“Benim oğlum yaşasaydı böyle bir şey yapmazdı. Daha önce de yapmışlar ve kimse yakalanmamıştı. Yapanların mutlaka cezalandırılmasını istiyorum. Biz de maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.

Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bölgede güvenlik önlemleri alınarak tahribatın giderilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Trabzon’da da kısa süre önce benzer bir olay yaşanmış; Santa Maria Katolik Kilisesi mezarlığına 18 Ocak’ta defnedilen Zehra Çolak adlı yurttaşın mezarı üzerindeki haç yakılmıştı.