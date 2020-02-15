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Hristiyan yurttaşlara ait mezarlar tahrip edildi

15 Şubat 2020 17:43

Trabzon'dan sonra bu kez de Ankara’da bulunan Ortaköy Mezarlığı’ndaki 19 Hıristiyan’a ait mezarlık tahrip edildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce tahribatın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

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