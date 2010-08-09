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Dünya

HRİSTİYAN YARDIM KURULUŞU, MİSYONERLİK İDDİALARINI REDDETTİ KABİL (A.A)

09 Ağustos 2010 02:45

-HRİSTİYAN YARDIM KURULUŞU, MİSYONERLİK İDDİALARINI REDDETTİ KABİL (A.A) - 08.08.2010 - Afganistan'da Taliban örgütünün Hristiyanlığı yaymaya çalıştıkları gerekçesiyle öldürdüğünü açıkladığı Hristiyan yardım kuruluşu çalışanı 8 yabancının, misyonerlik faaliyetlerinde bulunmadığı bildirildi. Yabancı sağlık çalışanlarının görev yaptığı Uluslararası Yardım Misyonu'ndan yapılan açıklamada, öldürülen görevlilerin Afganistan'da din değiştirilmesi faaliyetlerine karışmadığı belirtildi. Misyon, 12 kişiden oluşan ekibin, göz sağlığı çalışmaları için Afganistan'ın kuzeyindeki Badahşan ve komşusu Nuristan vilayetlerinde hizmet verdiğini kaydetti. Misyon Başkanı Dirk Frans, Taliban'ın iddialarının tamamen temelsiz olduğunu, kesinlikle din yayma çalışmaları olmadığını, görevlilerinin İncil taşımadığını, ancak kendilerine ait İncilleri olabileceğini belirtti. Misyonun 6 Amerikan, bir Alman, bir İngiliz ve 4 Afgan'dan oluşan ekibi Badahşan vilayetinde saldırıya uğramış, 2 Afgan ve yabancılarla birlikte 10 kişi hayatını kaybetmişti.  

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