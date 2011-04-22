Hristiyan dünyası Paskalya'yı kutluyor

T24

Paskalya tüm dünyada kutluyor. Almanya, Brezilya, İspanya, Romanya, Malta, İsrail gibi birçok ülkede ayinler düzenleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de renkli yumurtalar hazırlanıyor.Almanya'da, Paskalya tatillerinde geleneksel olarak düzenlenen barış yürüyüşleri bu yıl da sürdü.Paskalya, Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılıyor.Tüm dünyada olduğu gibi Paskalya Türkiye'de de kutlanıyor. İstanbul, Hatay ve Mardin'de ayinler düzenleniyor.