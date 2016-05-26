Hristiyan Demokratlar Birliği: Yurt dışından camilere yapılan destek engellensin

Hollanda'da muhalefetteki Hristiyan Demokratlar Birliği, yurt dışından camilere yapılan yardımların toplumun etki altına alınmaya çalışıldığını ileri sürerek yapılan maddi yardımların engellenmesini istedi.

NTV'de yer alan habere göre, Hollanda’da muhalefetteki Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) ile Sosyalist Parti (SP), ülkedeki camilere yurt dışından yapılan maddi yardımların engellenmesini istedi.



Konuyu meclis gündemine taşıyan muhalefet partileri, aşırı grupların camilerde etkili olmalarının önüne geçilmesini istedi.

Yurt dışından camilere aktarılan para ile Hollanda’daki Müslüman toplumunun etki altına alınmaya çalışıldığını ileri süren CDA ve SP, hükümeti bu konuda önlem almamakla suçladı.

Yabancı ülkelerin camilere doğrudan finans sağlamasının aynı zamanda laikliğe aykırı olduğunu belirten CDA milletvekili Pieter Heerma, bir an önce bu türden yardımları durduracak düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

Muhalefet partilerinin eleştirilerine cevap veren entegrasyondan sorumlu Başbakan Yardımcısı Lodewijk Asscher, Hollanda’daki toplumun etki altına alınmaya çalışılmasından endişe duymalarına karşın yardımların engellenmesinin mümkün olamayacağını dile getirdi.

Hollanda’da benzer bir öneri daha önce Hristiyan Birlik Partisi (CU) tarafından da gündeme getirildi.

CU milletvekili Gert Jan Segers 2013 yılında mecliste yaptığı açıklamada, nefret söyleminde bulunan ya da şiddet çağrısı yapan camilere yurt dışından yapılan yardımların yasaklanmasını önermişti.