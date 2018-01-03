Hristiyan Birlik ve SPD liderleri buluşuyor

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderleri ve üst düzey yöneticileri koalisyon görüşmeleri öncesinde son detayları görüşmek için çarşamba günü Berlin'de bir araya geliyor. Buluşmaya Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz, Hristiyan Demokrat Birlik Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Bavyera Eyalet Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt katılıyor.

Siyasi partilerin üst düzey yöneticilerinin görüşmenin ardından basına açıklama yapması beklenmiyor. Liderler koalisyon görüşmelerine resmi olarak 7 Ocak Pazar günü başlayacak. Üç partiden 13 siyasetçinin katılacağı koalisyon görüşmelerinin 12 Ocak'ta sona erdirilmesi planlanıyor. SPD Parti Kongresi 21 Ocak'daki buluşmasında koalisyon konusunda karar verecek. Koalisyon pazarlıkları olumlu sonuçlanırsa, SPD üzerinde müzakereler yürütülen koalisyon sözleşmesini üyelerinin onayına sunacak.

CSU sığınmacı politikasını sertleştiriyor

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi görüşmeler öncesinde SPD ile arasındaki görüş ayrılığını derinleştirdi. CSU geleneksel olarak her yıl yaptığı kış çalışma toplantısında, sığınmacı politikasını sertleştiren kararlar almayı planlıyor. Çalışma toplantısı perşembe günü Seeon Manastırı'nda yapılacak.

Parti savunma bütçesinin artırılmasını, mültecilere yapılan yardımların kısılmasını, sosyal demokrat eğitim reformlarından ise vazgeçilmesini istiyor.

CSU Bavyera Eyalet Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrundt Münchner Merkur gazetesine verdiği demeçte, Almanya'nın dünya genelinde sığınmacılar için cazip bir ülke haline gelmemesi için sığınmacılara yönelik sosyal hizmetlerin kısıtlanmasını istediklerini söyledi. Gazeteye göre CSU bunun yanı sıra sığınmacıların sosyal yardım hizmetlerinden tamamen yararlanmadan önce temel ihtiyaçlarının giderildiği süreyi 15 aydan 36 aya çıkarmayı istiyor. İltica başvurusu reddedilen sığınmacılara verilen hizmetlerin kısıtlanması da CSU'nun taleplerinden biri.

CSU ayrıca 18 yaşından küçük sığınmacıların yaşlarının da incelenmesini, terör tehlikesine karşı Anayasayı Koruma Dairesi'nin 18 yaşından küçük sığınmacıları da izleyebilmesini istiyor.

CSU'nun koalisyon görüşmelerine katılacak müzakerecisi Joachim Hermann, Sosyal Demokratlara büyük koalisyonunun yeniden kurulmasını mümkün kılma çağrısında bulundu. Hermann Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "SPD'nin demokratik sorumluluklarını Hristiyan Birlik Partileri kadar hissettiğini umut ettiğini" belirtti. Hermann azınlık hükümetine sıcak bakmadıklarını da vurguladı.

"Azınlık hükümeti de bir seçenek"

SPD Genel Başkan Yardımcısı Thortsen Schäfer-Gümbel ise Hristiyan Birlik partilerinden gelen açıklamaları eleştirdi. SPD'li politikacı, "Hristiyan Birlik'ten son iki haftada gelen açıklamalar koalisyon arzuları konusunda bende şüphe uyandırdı" dedi. Schäfer-Gümbel Hristiyan Birlik partilerinin hükümet kurulamadığı için SPD'ye ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Birlik partilerinde birçok kişinin bunu hala kavramadığı görülüyor" dedi. SPD'li politikacı azınlık hükümetinin de bir seçenek olduğunu belirtti.

DPA, HT/ÖA

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