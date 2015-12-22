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'Hrant'ın Arkadaşları': Yoksa dava başlıyor mu?

"Neredeyse 9 yıldır sokaklarda haykırdığımız isimlere ulaşılmış sonunda"

22 Aralık 2015 12:57

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davanın Yargıtay'ın bozma kararından sonraki 7. duruşması bugün görülüyor. Duruşma öncesi "Hrant'ın arkadaşları" adliye önünde basın açıklaması yaparak, "Yoksa dava başlıyor mu?" diye sordu.

Adliye önünde toplanan 'Hrant'ın Arkadaşları'nın kaleme aldığı ve gazeteci, yazar Hayko Bağdat'ın okuduğu basın açıklamasında "Neredeyse 9 yıldır sokaklarda haykırdığımız isimlere ulaşılmış sonunda" dendi.

Dün, Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu'nun "Savcılık kasten öldürmeyi esas aldı" diyerek taleplerin büyük oranda iddianameye yansıdığından bahsetmişti.   

'Hrant'ın Arkadaşları'nın ana davanın bugünkü duruşması öncesi hazırladığı basın açıklaması şöyle:

 

"Yoksa dava başlıyor mu?"

 

Genciyle, yaşlısıyla, mamasıyla, anasıyla, tantikleri, yayaları, teyzeleri, nineleri, her inançtan genci bu vicdan kavgasında bir arada tutan senden çıkan hakikatın sesiydi Ahparig. 

Senin o sıcak çağrın, bizim inadımız ve hiç eksilmeyen kalabalığımız adalet talebimizin her zaman duyulmasını sağladı. 

Duyduk ki sonunda, “gerçek katillerini” yargılayacaklarmış. Neredeyse 9 yıldır sokaklarda haykırdığımız isimlere ulaşılmış sonunda. Katilin eşgali nihayet görünür olmuş. Devlet, görevlilerini yargılayacakmış. 

 

"İnansak mı?"

 

Yine aynı şüpheyle, yine aynı dikkatle, aynı taze inatla yeni açılan davayı izlemek üzere adalet nöbetimizi sürdürmek için, sana verdiğimiz sözü yerine getirmek için, bir kez daha davanın görüleceği mahkemenin önünde buluşuyoruz. 

Senin adına cisimleşen bir ortak mücadeleyi omuzlamak için; Hrant için, adalet için, buradayız ahparig!"

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