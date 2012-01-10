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Hrant'ın Arkadaşları: Hrant Dink'i öldürdünüz ama bilin ki biz çokuz

Hrant Dink davasının 24. duruşması bugün Beşiktaş Adliyesi'nde görülecek...

10 Ocak 2012 02:00

T24 - Hrant Dink davasının 24. duruşması Beşiktaş Adliyesi'nde görülüyor. Hrant'ın Arkadaşları, duruşma öncesi Beşiktaş'taki İskele Meydanı'nda toplanarak adalet istedi.



Hrant'ın Arkadaşları adına açıklamayı T24 Başyazarı Aydın Engin yaptı. Çağrı şöyle:

Beş yılın sonuna yaklaştınız.

Bizler değil siz.

Beş yıl boyunca gerçek katilleri, O’nu aramızdan kalleş bir pusuyla çekip almak için tuzak kuranları, cinayete giden yolun kanlı taşlarını döşeyenleri devlet kalkanının ardında gizlediniz. 

Beş yıl boyunca delilleri kararttınız; gerçek katilleri günışığına çıkaracak kanıtları gizlediniz, sakladınız.

Beşyıl boyunca önümüze üç beş tetikçi çıkardınız ve bununla yetinmemizi istediniz.

Tam beş yıldır bunu sinsi, soğuk bir inatla sürdürdünüz. O‘nun ardından yürüyen yüzbinler, O’nun ardından ağlayan milyonlar sizleri etkilemedi. Soğumuş yürekleriniz hiç kanamadı. Adaletin devleti size çok uzak. O yüzden bizlere devletin adaletini göstermeyi yeğlediniz.

Gördük.. Beş yıl boyunca sadece bunu gördük...

Artık beş yılın sonuna yaklaştınız.

Biz değil siz.

Bizler genç ve yaşlı, kadın ve erkek Hrantlarız...

Beş bin yıldır adalet arayan büyük insanlığın çocuklarıyız...

İçimizden birini, Hrant Dink’i pusu kurup öldürdünüz, saflarımızdan çekip aldınız. Ama bilin ki biz çokuz. Biz yedi iklim dört bucakta ve adalet için dimdik ayakta Hrantlarız...

Bugün beş yılın neredeyse sonu ve 24. duruşma günü. Hâlâ tek adım atmadınız, hâlâ gerçek katilleri saklamaktasınız.

Ama bilin ki bizler, biz Hrantlar çok sabırlı ve çok inatçıyız.

Beş değil doksan beş yıl bile geçse ellerimiz gerçek katillerin ve onları koruyup kollayan sizlerin yakasındadır.

Bugün, bu meydanda bir kerre daha haykırıyoruz. Sesimiz kulaklarınızda çınlayacak ve uykularınız kaçacak. Duyun işte sesimizi:

Hrant İçin Adalet İçin...


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