Hrant'ın Arkadaşları: Hrant Dink'i öldürdünüz ama bilin ki biz çokuz

T24 -

Hrant'ın Arkadaşları adına açıklamayı T24 Başyazarı Aydın Engin yaptı. Çağrı şöyle:Beş yılın sonuna yaklaştınız.Bizler değil siz.Beş yıl boyunca gerçek katilleri, O’nu aramızdan kalleş bir pusuyla çekip almak için tuzak kuranları, cinayete giden yolun kanlı taşlarını döşeyenleri devlet kalkanının ardında gizlediniz.Beş yıl boyunca delilleri kararttınız; gerçek katilleri günışığına çıkaracak kanıtları gizlediniz, sakladınız.Beşyıl boyunca önümüze üç beş tetikçi çıkardınız ve bununla yetinmemizi istediniz.Tam beş yıldır bunu sinsi, soğuk bir inatla sürdürdünüz.ardından yürüyen yüzbinler,ardından ağlayan milyonlar sizleri etkilemedi. Soğumuş yürekleriniz hiç kanamadı.size çok uzak. O yüzden bizleregöstermeyi yeğlediniz.Gördük.. Beş yıl boyunca sadece bunu gördük...Artık beş yılın sonuna yaklaştınız.Biz değil siz.Bizler genç ve yaşlı, kadın ve erkek...Beş bin yıldır adalet arayan büyük insanlığın çocuklarıyız...İçimizden birini, Hrant Dink’i pusu kurup öldürdünüz, saflarımızdan çekip aldınız. Ama bilin ki biz çokuz. Biz yedi iklim dört bucakta ve adalet için dimdik ayaktaBugün beş yılın neredeyse sonu ve 24. duruşma günü. Hâlâ tek adım atmadınız, hâlâ gerçek katilleri saklamaktasınız.Ama bilin ki bizler, bizçok sabırlı ve çok inatçıyız.Beş değil doksan beş yıl bile geçse ellerimiz gerçek katillerin ve onları koruyup kollayan sizlerin yakasındadır.Bugün, bu meydanda bir kerre daha haykırıyoruz. Sesimiz kulaklarınızda çınlayacak ve uykularınız kaçacak. Duyun işte sesimizi: