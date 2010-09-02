Hrant'ın arkadaşları 'Devlet'e soruyor...

T24- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili AİHM’de açılan davaya Türkiye’nin skandal savunma göndermesi Hrant’ın arkadaşlarını harekete geçirdi.



Taraf gazetesinin derlediği habere göre, Bilgi Edinme Yasası’ndaki haklarını kullanarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e çeşitli sorular yönelten Hrant’ın arkadaşları, “Cinayet karşısında ne yaptınız” diye sordu. Devlet yetkililerinin yasa gereği 15 gün içinde yanıt vermesi gerekiyor.



Cevabı beklenen sorular şöyle:



Cumhurbaşkanı’na sorular



»16 Ağustos 2010’da “Hrant Dink maalesef gerekli tedbirler alınmadığı için hayatını kaybetti” demiştiniz. Dink’in hayatını kaybetmemesi için alınması gereken tedbirler nelerdi?

»Bu tedbirleri kimlerin alması gerekiyordu?

»Tedbirleri almayanlar hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı, yapılması için talimat verdiniz mi?

»İstanbul ve Trabzon’daki kamu görevlileri hakkında yürütülen incelemelerde ihmal olmadığı sonucuna ulaşıldı ve yargı önüne çıkarılmaları sağlanmadı. Bu durumda, Dink’in hayatını kaybetmesinin nedeninin alınmayan tedbirler olduğu bilginizin kaynağı nedir?

» Helikopter kazasında ölen BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve KPSS sınav sorularının çalınmasıyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu’nu (DDK) harekete geçirdiniz. DDK’nın görevlendirilmesi için gerekli koşullar nelerdir? Dink cinayeti ile ilgili görevlendirme için koşullar oluşmamış mıdır?

»DDK’yı Hrant Dink için harekete geçirmeyi düşünüyor musunuz?



Başbakan’a sorular



» Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından yasal süreçler vasıtasıyla elde edilen belge ve bilgilerde MİT’in herhangi bir faaliyetine rastlamamasının nedeni nedir?

» Ülke genelinde istihbarat toplayan bir kurumun bu cinayetle ilgili hiçbir istihbarata ulaşmamış olması mümkün müdür? Ulaşmış ise bu bilgiler nedir?

» Ulaşmamış ise MİT yetkilileri ile ilgili herhangi bir işlem yaptınız mı? Yaptınız ise nedir?

»Yapmadıysanız neden?



Dışişleri Bakanı’na sorular



»Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından AİHM’e gönderilen ve “ruhuma birçok krizden ağır geldi, oruçtan bile ağır geldi, içime sindiremedim” dediğiniz savunmayı kimler hazırladı?

» Savunmayı veren kişiler nasıl, kimler tarafından, ne zaman görevlendirildi? Savunma kimler tarafından okunup onaylandı?

» Savunmayı hazırlayan görevli ile ilgili herhangi bir yasal işlem yaptınız mı? Yaptınız ise nedir? Yapmadıysanız neden?



Adalet Bakanı’na sorular



» 2004 yılında Hrant Dink’in hedef haline getirilme sürecinin başlangıç adımlarından biri olan ve başını Levent Temiz’in çektiği bir grup Agos önünde bir eylem yapmış ve “Hrant Dink bundan sonra nefretimizin hedefidir” ve “bir gece ansızın gelebiliriz” şeklinde tehditler savurmuştu. Takibi şikâyete bağlı olmayan bu suç ve failleri hakkında hiçbir yasal işlem yapmayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve savcılar hakkında işlem yaptınız mı?

» İstanbul Emniyeti görevlileri hakkında yürütülen üç ön inceleme sonucunda müfettişler tarafından bu cinayetin işlenmesinde en alt kademeden en üst kademedeki görevlilere kadar sorumluluk bulunduğu ve kamu görevlilerinin yükümlülüklerinin yerine getirilmediği tespit edilmiş ve son incelemede altı polis memuru hakkında soruşturma açılması gerektiği yönünde görüş bildirilmişti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, hiçbir polis hakkında soruşturma izni vermemişti. Yasal süreci tıkayan Mahkeme hâkimleriyle ilgili işlem yaptınız mı? Yaptınız ise nedir? Yapmadıysanız neden?



İçişleri Bakanı’na sorular



»Müfettişler, cinayetin işlenmesinde en alt kademeden en üst kademedeki görevlilere kadar sorumluluk bulunduğunu tesbit etmiş ve altı polis memuru hakkında soruşturma açılması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Ancak İdare Mahkemesi hiçbir polis hakkında soruşturma izni vermemişti. Bu durumda, müfettişleriniz, herhangi bir kusuru olmayan kamu görevlilerine haksız suç isnadında bulunmuş ve hatta iftira atmış olmaktadırlar. Bu müfettişlerle ilgili işlem yaptınız mı?

» Yaptıysanız bunlar nelerdir?

» Yapmadıysanız neden?