Hrant'ın arkadaşları: Bizimle alay edildi

T24- Suikaste kurban giden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in arkadaşları, cinayet ve dava süreciyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ile Adalet, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına sordukları sorulara verilen cevapları açıkladı.





Devletin ilgili birimlerinden tatmin edici bir cevap alamadıklarını ve sorulara geçiştirici cevaplar verildiğini belirten Ümit Kıvanç, “Bundan sonra bir daha kimseye soru sormayı düşünmüyoruz. Açıkçası bizimle alay edildiğini düşünüyoruz” dedi.



İstedik ki devlet bize anlatsın...



Beyoğlu’daki Cezayir Toplantı Salonu’nda Hrant’ın Arkadaşları adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ümit Kıvanç, Dink’in öldürülmesinin ardından resmî görevlilerin korunduğunu, soruşturulmayıp, yargılanmadığını anımsattı. Kıvanç, bu kapsamda bilgi edinme hakkını kullanarak yetkililere çeşitli sorular yönettiklerini kaydetti.



Dink’in öldürülmesinde ve sonrasında kaygılarını ve şüphelerini dağıtmak amacıyla bu yola başvurduklarını söyleyen Kıvanç, “Cinayet sonrasında bütün görevliler korundu, kollandı, kimse soruşturulmadı, yargılanmadı, cezalandırılmadı. Cinayet davası giderek insan onuruna aykırı sahnelerin art arda sergilendiği bir meşum tiyatroya döndü. İstedik ki, devlet ve hükümet yetkilileri, durumun bize göründüğü gibi olmadığını bize verecekleri cevaplarla ortaya koysunlar” dedi.



Bizimle alay ettiler



Kıvanç, bu amaçla Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na çeşitli sorular yönelttiklerini aktardı. Kendilerine verilen cevaplara göre, “hukuk devleti olmadığının’’ demek istendiğini belirten Kıvanç, “Bu cevapları aldıktan sonra bir daha soru sormayacağız. Çünkü bizimle alay edildiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kıvanç, “Devletten umudunuzu kestiniz mi?’’ sorusuna “Biz, arkadaşı öldürülen bir grup insanız. Adalet istiyoruz. Bunu kimden isteyebiliriz?” diye yanıt verdi.



Cumhurbaşkanlığı: Endişeyi dile getirdik



» SORU: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Hrant Dink maalesef gerekli tedbirler alınmadığı için hayatını kaybetti” demişti. Bu tedbirler nelerdir? Bunları kimlerin alması gerekiyordu? Almayanlar hakkında işlem yapıldı mı, talimatınız oldu mu?



YANIT: Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, kamuoyunda paylaşılan endişeleri dile getirdiler, nitekim AİHM kararıyla bu endişelerin yersiz olmadığı anlaşıldı. Ayrıca Anayasa’nın 108. maddesi hükmü gereğince yargı organları Devlet Denetleme Kurulu’nun görev alanı dışında kalmaktadır.



Başbakan: Firmaya sorun



» SORU: Bu süreçte, MİT’in herhangi bir faaliyetinin izine rastlamayışımız neden? MİT’in cinayetle ilgili hiçbir istihbarat kırıntısına ulaşmamış olması mümkün mü? Varsa bu bilgiler nedir, yoksa MİT’le ilgili işlem yaptınız mı?



YANIT: Başbakanlık İletişim Merkezi’ne yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir. Başvurunuzda belirttiğiniz kurum, özerk bir konumda olduğundan, Başbakanlıkça yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Talebinizi ilgili firmaya şahsen iletmeniz gerekmektedir.



Soruşturma gizli, taraf sıfatınız yok



» SORU: 2004’te başını Ergenekon sanıklarından Levent Temiz’in çektiği bir grup tarafından Agos gazetesi önünde bir eylem yapılmış ve Levent Temiz “Hrant Dink bundan sonra nefretimizin hedefidir. Bir gece ansızın gelebiliriz” şeklinde tehditler savurmuştu. Aleni tehdit içeren bu olay karşısında failler hakkında işlem yapmayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve savcılar hakkında herhangi bir işlem yaptınız mı?



YANIT: Soruşturma gizli olduğundan ve bu dosyalarda taraf sıfatınız bulunmadığından talebiniz yerine getirilmemiştir.



Müfettişler kanaatten sorumlu tutulamazlar



» SORU: Mülkiye müfettişleri, cinayetten İstanbul Emniyeti’nin sorumlu olduğunu, altı polis hakkında soruşturma açılmasını istediler. Mahkeme izin vermedi. Bu karar polislerin haksız yere suçlandığı anlamına gelmez mi? Müfettişlerle ilgili işlem yaptınız mı?



YANIT: Müfettişler bilgi ve belgelere göre ön inceleme raporları yazmışlardır. Bu görüşlerinden dolayı müfettişleri sorumlu tutmak mümkün değildir. Müfettişler raporları düzenlerken delilleri karartmak, bazı bilgi ve belgeleri saklamak veya saptırmak gibi subjektif davranışlarda bulunmadığı sürece kanaat veya önerilerden dolayı sorumlu tutulamazlar...



Mevzuatımıza bir aykırılık tesbit edilmedi



» SORU: Dink’in ailesi tarafından AİHM’e yapılan başvurulara ilişkin devlet adına gönderilen savunma “ruhuma birçok krizden ağır geldiğini, içinize sindiremedim” dediniz. Bu savunmayı hazırlayan görevli ya da görevliler kimlerdir? Bunlar hakkında yasal işlem yaptınız mı?



YANIT: Dink başvurusuna ilişkin hükümet görüşü de Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından alınan bilgi, belge ve değerlendirmeler çerçevesinde hazırlanmış ve 16 Kasım 2009’da AİHM’e iletilmiştir. Hükümet görüşünün hazırlanması, içeriği ve onay süreci ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve tarafımızdan gerekli inceleme yapılmış olup, mevzuatımıza aykırılık tesbit edilememiştir.



